Inter, che prova di forza!

Le parole per l’Inter di Inzaghi stanno finendo. Anche in questa stagione di risultati discontinui, la formazione del tecnico piacentino ha schiantato ieri la formazione biancoceleste, ex squadra di Simone. Uno 0-6 clamoroso, all’Olimpico, in casa della formazione di Marco Baroni, una delle formazioni più in forma degli ultimi due mesi di stagione. Una prestazione e totale quella dell’iInter che ha messo in campo tutte le sue qualità e tutta la sua qualità calcistica.

La gestione è l’aggressione

Come detto, quella di ieri dell’Inter è stata una performance totale. E, anche sei risultato dice il contrario. L’Inter ha dimostrato anche di poter gestire le difficoltà- Nel momento in cui la Lazio giocava meglio ha saputo gestire la situazione. Poi dopo i primi trenta minuti ha reagito e subito, anche con un pizzico di fortuna ha trovato l’episodio che ha sbloccato la gara. La sensazione ovviamente è che l’infortunio di Gila abbia cambiato la prestazione della Lazio, ma la freddezza e la semplicità con cui l’Inter di Inzaghi ha cambiato ritmo è stata impressionante.

Inter spietata e completa

Quella dei nerazzurri è stata una prestazione che ha messo in mostra il repertorio completo. Gestione, freddezza, capacità di andare in gol con semplicità disarmante. Addirittura ci sono stati gol di diversi tipi. Il più bello senza dubbio è stato quello Nicolò Barella. Poi quando la partita era già in ghiaccio, la squadra nerazzurra non si è accontentata proprio come fanno le grandi squadre. Difficile trovare un difetto alla squadra di Inzaghi. Forse solo l’approccio alla gara, un po’ blando, ma controllato alla grande.