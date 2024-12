Lorenzo Musetti ha detto sì, decisione inattesa: è ufficiale

Grande sorpresa per i tifosi, adesso è ufficiale: decisione clamorosa da parte di Lorenzo Musetti

Il 2024 è ormai alle spalle, per i grandi del tennis è già tempo di programmare il 2025. Una stagione importante per Lorenzo Musetti, chiamato finalmente a svoltare definitivamente verso i vertici dell’ATP, puntando con forza a quella top 10 che, per potenziale tecnico, meriterebbe senza ombra di dubbio. Per raggiungerla, non dovrà però commettere errori, ed è anche per questo che negli ultimi giorni ha preso una decisione molto importante, sorprendendo i tifosi.

C’è un’intera stagione da programmare e Musetti non può permettersi stavolta di sbagliare la scelta dei tornei in cui scendere in campo. Considerando che, fin qui nella sua carriera, ha dimostrato di sentirsi molto più a suo agio su determinate superfici, e molto meno su altre, è giusto che nel calendario per il prossimo anno inserisca più tornei possibili in cui poter eventualmente fare un bel cammino.

Si spiega così la scelta, da parte del numero due azzurro, di tornare a giocare, subito dopo gli Australian Open e la prima parte di 2025 dedicata, inevitabilmente, ai tornei sul cemento, sulla superficie che maggiormente gli ha dato fin qui soddisfazioni in carriera: la terra rossa.

Musetti, decisione importante: arriva il sì del tennista italiano, adesso è ufficiale

Se per la terra rossa europea dovrà attendere qualche settimana in più rispetto alle prime del 2025, nel suo calendario Musetti ha deciso stavolta di anticipare il ritorno su una superficie a lui favorevole volando in Sudamerica già in quel di febbraio.

Mentre molti altri campioni si contenderanno infatti altri titoli sul duro indoor, in tornei importanti come, ad esempio, Rotterdam, Musetti si trasferirà in Argentina per prendere parte nuovamente a un torneo in cui ha tutto il potenziale per poter arrivare fino in fondo.

Una decisione che ha il sapore della rivincita, per Musetti. Se nel 2023 aveva preferito giocare sul cemento indoor durante il mese di febbraio, nel 2024 si era regalato una tournée sudamericana composta da Buenos Aires, Rio e Santiago del Cile, convinto di poter racimolare bei punti, ma di fatto ottenendo solamente una vittoria e tante delusioni.

Il ricordo della sua esperienza nei tornei sul rosso sudamericano non sono quindi positivi, ed è proprio per questo che Musetti ha scelto di regalarsi una seconda chance, per dimostrare a tutti di poter fare la differenza anche a quelle latitudini.

Si spiega così la scelta di iscriversi all’ATP 250 di Buenos Aires, in programma dall’8 al 16 febbraio. Un torneo che lo vedrà in buona compagnia, considerando che nella entry list figurano anche giocatori di primissimo piano come Alexander Zverev e Holger Rune. Due avversari di rango ma che devono diventare alla portata per Musetti, se davvero in questo 2025 vorrà diventare un giocatore in grado di competere per la top 10 del mondo.