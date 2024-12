Allarme Verstappen, subito guai in vista del Mondiale 2025

Max Verstappen non è più solo, la prossima stagione parte già in salita per il campione del mondo di Formual 1

Il rapporto tra Max Verstappen e la Fia non è mai stato idilliaco. Il carattere esuberante del pilota olandese è sempre stato il principale punto forte ma anche il peggior nemico dello stesso pilota Red Bull. Più volte, infatti, Verstappen ha dovuto rendere conto di alcune mosse giudicate scorrette o di alcune dichiarazioni che non hanno reso felici, per usare un eufemismo, i vertici della Formula 1.

Il 2024 non è stato da meno. Max Verstappen ha conquistato il suo quarto titolo mondiale e, mai come quest’anno, ha dovuto lottare. Il periodo di magra dell’olandese, che non ha vinto gare da giugno a novembre, è stato abbastanza lungo al punto da convincere Lando Norris di potergli strappare il mondiale.

Mai come quest’anno il carattere di Verstappen è emerso in alcuni momenti clou della stagione con la differenza che questa volta i suoi rivali non si sono tirati indietro. Un particolare quest’ultimo che influirà e non poco nella prossima stagione che si prospetta già ben più difficile per il campione olandese.

Verstappen non è più solo, cambia tutto per il prossimo Mondiale

Ad analizzare la situazione di Verstappen, questa volta, è stato Johnny Herbert, ex pilota di F1 e talvolta commissario di gara. Quest’ultimo si è soffermato su alcuni episodi che hanno coinvolto il campione olandese, su tutti la collisioni con Piastri in occasione dell’ultimo GP di Abu Dhabi. “Il tentativo di sorpasso all’interno all’ultimo istante in Curva-1 era tutta una questione di intimidazione e Piastri ha dimostrato di essere un altro pilota pronto a sfidare Verstappen e a non lasciar strada a Max“, ha commentato Herbert.

“Verstappen per anni ha usato tutte le armi possibili compresa l’intimidazione. In questa stagione si è registrato un cambiamento. Le discussioni con Russell e quanto successo con Norris e Piastri faranno sì che ora ci saranno più piloti pronti ai duelli ruota a ruota con Verstappen, ovvero Hamilton, Leclerc, Russell, Norris e Piastri. Anche quest’ultimo ha dimostrato di poter vincere dei GP e il prossimo anno potrà puntare al titolo al pari di Norris“, ha proseguito.

Verstappen, di fatto, non sarà più il solo ad ambire al Mondiale. Lo sperano anche i tifosi della Ferrari che, con la coppia Leclerc-Hamilton, confidano di tornare almeno ad ambire al Mondiale piloti che manca dal 2007.