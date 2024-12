Federica Pellegrini, dolorosa ammissione: un colpo al cuore

Dolorosa ammissione per Federica Pellegrini. Una grande amarezza per lei dopo l’episodio: c’è l’annuncio

Dopo essere stata una grande protagonista nel nuoto, Federica Pellegrini adesso è diventata anche una grande protagonista del sabato sera nello show di punta di Rai 1 “Ballando con le stelle“. La Divina ha mostrato di cavarsela egregiamente anche come ballerina, aggiungendo una nuova disciplina al suo talento. Lo scorso sabato si è classifica seconda in semifinale, piazzamento che le ha spalancato le porte all’atto conclusivo di questa edizione che si terrà sabato prossimo.

Domenica scorsa, invece, la Pellegrini ha presenziato a “Domenica In”, ospite di Mara Venier per fare il punto su questa sua nuova esperienza e raccontare come si stia trovando a suo agio nei panni di ballerina. Diverse le dichiarazioni rilasciate da parte dell’ex nuotatrice che spiegano come abbia passato alcune settimane difficili nel momento clou dello show. “Avevo voglia di rimettermi in gioco” e sembra che ci sia riuscita alla grande.

Federica Pellegrini, arriva l’annuncio: non se l’aspettava

Non sono mancate le difficoltà durante il percorso, su tutte il fatto di dover cambiare il partner di ballo per ben tre volte. Inizialmente, infatti, al suo fianco c’era il ballerino Angelo Madonia che è stato escluso dallo show dopo una lite con la giudice Selvaggia Lucarelli.

La situazione si è rivelata un boomerang per Federica Pellegrini che, pur non essendo inclusa nel litigio, ha vissuto momenti di disagio in seguito all’accaduto. “E dire che io non c’entravo nulla“, rimarca l’ex nuotatrice nell’intervista a “Domenica In”. “Per me quella di Selvaggia era una battuta, non me la sono presa. Ma c’è una cosa che mi ha ferito più di tutto“. Si riferisce a una frase pronunciata dal suo ex ballerino che aveva esclamato: “Questa non è la mia competizione”. La Pellegrini si è risentita dell’affermazione: “E allora abbiamo passato due mesi a fare cosa? Che ci sto a fare qui?”.

Mara Venier a quel punto ha chiesto di un possibile chiarimento con Madonia dopo la sua rinuncia. Federica è stata netta: “No, non c’è stato modo. Mi aspettavo un suo avvicinamento, ma non c’è mai stato un messaggio da parte sua“, lasciando intendere come ci sia rimasta male. In pista, invece, tutto è andato al meglio e sabato prossimo la Pellegrini si giocherà la vittoria di Ballando nella finalissima trasmessa in diretta su Rai 1 dalle 20.35.