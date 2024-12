Furia Briatore: le accuse sono pesanti

Flavio Briatore non le ha mandate di certo a dire sulla gestione del team Alpine: accuse pesantissime del manager italiano

Il campionato mondiale di Formula 1 è terminato da poco, ma i team hanno già iniziato a lavorare in vista della prossima stagione dove ci si aspetta un Mondiale davvero entusiasmante e di alto livello, molto di più di quello appena concluso.

Gli occhi saranno puntati non solo sulla Red Bull del favorito Verstappen e sulla McLaren che ha conquistato l’ultima classifica costruttori, ma anche e soprattutto sulla Ferrari. A partire dal prossimo anno al fianco di Leclerc ci sarà un gigante come Lewis Hamilton ed i tifosi della Rossa non riescono a trattenere l’entusiasmo nel vederli correre insieme per riportare a Maranello un titolo Mondiale che manca da tanto, troppo tempo.

C’è grande curiosità, invece, riguardo a come si comporterà il team Alpine che per il prossimo anno ha scelto come pilota titolare a Jack Doohan che ha già debuttato nell’ultimo GP della stagione ad Abu Dhabi prendendo il posto di Ocon. Il figlio di Mick Doohan, cinque volte vincitore del Motomondiale, farà coppia con Pierre Gasly e per l’Alpine sarà una sorta di nuovo inizio, riponendo in Doohan tante speranze, avendo quest’ultimo appena 21 anni.

Negli ultimi anni, la scuderia di Enstone ha incontrato non poche difficoltà nell’ottenere buoni risultati e secondo il nuovo consigliore del team Flavio Briatore la colpa è da attribuire alla vecchia gestione, verso la quale ha rivolto accuse molto pesanti.

Alpine, accuse pesanti di Briatore sulla vecchia gestione: l’imprenditore è una furia

Divenuto da qualche mese il consigliere dell’Alpine, Flavio Briatore spera che il 2025 possa essere l’anno della svolta per la sua scuderia. Intervistato da ‘Auto Motor Und Sport’, l’imprenditore originario di Verzuolo si è tolto più di un sassolino contro la vecchia gestione per gli scarsi risultati ottenuti, lanciando accuse pesanti, soffermandosi in particolare sul modo in cui la scuderia francese abbia lasciato andare sia Fernando Alonso che Oscar Piastri.

Secondo Briatore perdere due piloti di simile livello in due estati è stata davvero “un’impresa notevole”, nonostante Alonso avrebbe voluto rinnovare il suo contratto: “Alonso voleva continuare con Alpine: la stagione non era stata così male e l’intenzione era di firmare il rinnovo già in Canada. Ma all’improvviso, Laurent Rossi è sparito, diventando irraggiungibile” ha rivelato l’imprenditore, facendo sapere come l’assenza di un dialogo chiaro abbia poi portato alla separazione.

La perdita di due piloti come Alonso e Piastri è stata grave per l’Alpine che, a detta di Briatore, si è privata di un asset che sarebbe stato di certo prezioso in futuro. Accuse forti quelle dell’imprenditore italiano che ora vuole cambiare la storia della scuderia francese e crede fortemente che il prossimo anno possa essere quello della svolta, avendo riparato in parte agli errori commessi dalla precedente gestione.