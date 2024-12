Ranieri torna a vincere e avvisa la Roma: “Serve senso d’appartenenza. Dovbyk? Spero sia sbocciato”

La Roma passa 4 a 1 all’Olimpico eliminando la Sampdoria dalla Coppa Italia ed approdando ai quarti, dove affronterà il Milan. Al termine della sfida il tecnico giallorosso, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni di Mediaset: “Non stiamo attraversando un buon periodo, se no non mi avrebbero chiamato. Dovevamo rispondere dopo il Como e la prestazione è stata determinata e fatta di voglia di lottare. La qualità non manca, ma ci deve essere anche senso d’appartenenza e cattiveria agonistica e il Como ne ha avuta di più nell’ultimo match”.

Poi su Dovbyk: “Spero sia sbocciato. Non si sta allenando come dovrebbe per mille problemini. Ha bisogno di allenamento, ma i gol aiutano ad avere fiducia “.

Infine sul fatto che sia opportuno parlare meno del nuovo allenatore in questo momento: “Hai ragione. Ma i media devono chiedere, creare atmosfera, interesse e più se ne parla e meglio è. L’altra volta scherzando ho detto: ‘Ma perché io non sono buono?’ Noi siamo concentrati su questo campionato, anche perché se non facciamo bene non puoi rompere le scatole a top manager. Questa non è una piazza per tutti, c’è passione e determinazione, ci sono le attese di una piazza importante”.