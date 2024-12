Ultim’ora Marquez, rischio incredibile: fan in ansia

Marc Marquez si è preso un rischio pazzesco: l’ultim’ora ha preoccupato parecchio tutti i fan del pilota spagnolo.

Il Mondiale 2024 di MotoGP si è concluso con il trionfo (il primo in carriera nella classe regina) di Jorge Martin, che ha strappato lo scettro a Pecco Bagnaia vincitore dei due Mondiali precedenti. Tuttavia questo campionato è stato anche quello che ha riconsegnato alla MotoGP un Marc Marquez competitivo e vincente.

L’otto volte iridato, dopo aver passato anni molto difficili sia a causa di infortuni che per il calo di prestazioni della Honda, ha scelto di passare alla Gresini Racing per provare a tornare a certi livelli. Una scelta che ha pagato, dato che Marquez è tornato alla vittoria dopo un lungo digiuno – tre successi nei GP classici e uno nella Sprint – e ha concluso il suo Mondiale al terzo posto.

Proprio la scelta fatta un anno fa si è rivelata decisamente azzeccata. Prima di decidere di passare al Team Gresini, infatti, Marquez aveva anche meditato di ritirarsi poi la decisione di cambiare moto, accettando di avere a disposizione una moto non ufficiale per capire se poteva tornare a lottare per le prime posizioni.

Incredibile Marquez! Il rischio è stato davvero alto

Il verdetto è fin troppo chiaro. Le sue ottime prestazioni hanno convinto Ducati a promuovere Marquez nel team ufficiale a partire dal prossimo anno. Frankie Carchedi, capotecnico del 31enne di Cervera nella sua stagione con la Gresini Racing, ha espresso tutta la sua gioia per aver potuto lavorare a stretto contatto con Marquez ma anche il rammarico perché è durata così poco.

Alla fine dell’ultima gara, come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Crash.net, Carchedi ha provato un misto di felicità e tristezza. “Marc ha corso un rischio incredibile, lavorando con persone che non conosceva, in un team che non conosceva, su una moto vecchia di un anno”, ha riferito il capotecnico, sottolineando che, anche per Gresini, la scelta di ingaggiare un otto volte campione del mondo poteva essere davvero un azzardo.

La felicità non manca, ma al tempo stesso ora tutto il team prova una certa tristezza perché il tempo passato con Marquez è stato davvero poco: “Non abbiamo neanche avuto il tempo di realizzarlo che abbiamo dovuto ricominciare da capo con un altro pilota”, le parole di Gresini a Crash.net.