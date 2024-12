Addio alla Ferrari: tifosi in lacrime

Addio definitivo al mondo della Ferrari, tifosi lo acclamano durante le sue ultime ore a Maranello: ha lasciato davvero il segno

Era il 2021 e all’epoca era noto per la sua carriera con Renault, McLaren e Toro Rosso. Ha varcato i cancelli di Maranello in un punta di piedi, senza far troppo rumore. Poi con Charles Leclerc ha costruito una delle coppie più solide della Formula 1.

Una coppia che si è sfaldata però lo scorso febbraio, quando la scuderia di Maranello, in un modo del tutto inaspettato, ha comunicato l’acquisto di Lewis Hamilton dal 2025. Un nuovo arrivo che ha posto fine all’esperienza di Sainz con la Ferrari. Il pilota spagnolo ha sperato fino all’ultimo in un rinnovo che, purtroppo per lui, non è arrivato.

Un addio dolorosissimo che non ha impedito però al pilota spagnolo di onorare al meglio la sua ultima annata sulla Rossa. Quattro le vittorie totali con la Ferrari, la prima conquistata nel 2022, l’ultima invece durante questo folle anno vissuto anche con l’ansia del futuro, almeno fino alla firma avvenuta con la Williams.

Carlos Sainz lascia la Ferrari: striscioni e applausi a Fiorano

Sainz lascia definitivamente la Ferrari e i tifosi lo riempiono di calore e affetto. Non è una novità, i tifosi ferraristi, a prescindere dal nome, sono sempre legati a qualsiasi pilota che ha avuto l’onore di gareggiare per la celebre scuderia modenese. È successo anche quest’anno, con Sainz che per l’occasione ha effettuato un ultimo giro sul circuito di Fiorano accanto a suo padre, Carlos Sainz sr, leggenda del rally.

La scelta della vettura non è stata casuale: il madrileno ha guidato per l’occasione la F1-75, ossia la prima monoposto usata nel 2021. Quindici giri in totale, tanti applausi per un pilota che in quattro anni ha dato tutto, fino all’ultima vittoria a Città del Messico lo scorso 27 ottobre.

Insomma, è stato un addio particolare anche per il modo con cui è avvenuto: Sainz, dopo i giri a Fiorano, ha voluto salutare i dipendenti di Maranello con cui ha lavorato in questi quattro anni, mentre centinaia di tifosi gli hanno riservato cori e striscioni. Ciò dimostra l’amore immenso che lega Sainz alla Ferrari, un amore che di sicuro non può essere scalfito da niente e nessuno. Nemmeno da quel comunicato lampo con cui la Ferrari annunciò l’arrivo di Lewis Hamilton.