Comunicato del Genoa in risposta ad A-Cap: “Smentiamo fermamente, agiremo nelle sedi competenti”

Comunicato del Genoa in risposta ad alcune notizie circolate in giornata: “Il Genoa Cricket and Football Club smentisce fermamente quanto riportato in data odierna da alcuni organi di informazione e si riserva di agire nelle sedi competenti per la tutela dei propri interessi e avverso la diffusione di notizie false o inesatte”.

La risposta del Grifone arriva dopo alcune ore da quanto comunicato dal gruppo assicurativo americano di A-Cap, che aveva comunicato a Bloomberg di ritenersi il proprietario del club in luogo di Dan Sucu.