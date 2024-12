Allarme Ferrari, ansia tra i tifosi: preoccupazione Leclerc

Allarme in casa Ferrari riguardo Charles Leclerc: le ultime dichiarazioni sorprendono i tifosi, ecco cosa è successo

Il campionato mondiale di Formula 1 si è concluso senza titoli per la Ferrari che non è riuscita a portare a casa nemmeno il primo posto della classifica costruttori, andato alla McLaren nell’ultimo GP della stagione.

La Rossa, però, può certamente guardare al futuro con ottimismo visto che per tutto il campionato mondiale ci sono stati dei miglioramenti ed i risultati sono stati positivi. Quello di quest’anno, come ormai ben sappiamo, è stato l’ultimo per la Ferrari con la coppia Leclerc-Sainz e dal prossimo ci sarà Lewis Hamilton al fianco del monegasco con il quale la scuderia di Maranello spera di poter conquistare il titolo, strappandolo a Verstappen e alla Red Bull che hanno monopolizzato la classifica piloti negli ultimi quattro anni.

L’arrivo del sette volte campione alla Ferrari, però, oltre ai sogni, porta con sé anche un paio di interrogativi e ci si chiede soprattutto quale sarà il rapporto che intercorrerà tra il pilota inglese e Leclerc. I tifosi si augurano che la collaborazione possa essere positiva, ma al riguardo non possono dormire sogni tranquilli e a preoccuparli di più solo le parole rilasciate dal team principal Frederic Vasseur che in un certo senso ha fatto scattare l’allarme.

Ferrari, allarme Leclerc: Vasseur preoccupa i tifosi

Negli ultimi 4 anni, pur non vincendo titoli, la coppia formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz ha portato dei risultati positivi in casa Ferrari. A Maranello sperano ora di ottenere risultati ancora migliori con l’arrivo di Hamilton ed i tifosi del Cavallino Rampante si augurano che la collaborazione con il monegasco possa dare i suoi frutti.

La tifoseria della Rossa, però, non può non essere preoccupata in un certo senso dalle parole espresse di recente dal general manager Frederic Vasseur che si è soffermato sul rapporto che c’era tra Leclerc e Sainz: “Sono stati incredibili nel modo in cui si sono spinti a vicenda, anche fuori dalla macchina, per quanto impegno ci hanno messo. Credo davvero che la battaglia competitiva tra loro ci abbia portato prestazioni” ha dichiarato, con le sue parole riportate da ‘Motor Sport Magazine’, facendo capire come tra i due ci fosse complicità nonostante tutto.

Va sottolineato, però, come tra Leclerc e Sainz ci siano stati anche momenti di tensione, soprattutto nell’ultimo anno, ed i tifosi temono adesso che possa essere lo stesso anche con Hamilton, considerato che il pilota inglese è ancor più competitivo di Sainz. Da questo punto di vista, le parole di Vasseur suonano quasi come un campanello d’allarme soprattutto in relazione al rapporto che c’era tra Sainz e Leclerc: “Non ho mai visto in tutta la mia carriera di pilota due compagni di squadra così intensamente preoccupati di ciò che l’altro sta facendo”.

Per portare a casa il titolo, tra Leclerc ed Hamilton dovrà esserci il giusto mix tra competitività e gioco di squadra. I tifosi sperano affinché i due piloti riescano a trovare subito l’intesa, consci che non sarà facile, ma solo trovandola si potrà sognare in grande.