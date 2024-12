Verona-Milan, le ultimissime di formazione: Terracciano in mediana e Reijnders sulla trequarti

Il Milan di Paulo Fonseca darà avvio alla 17esima giornata al Bentegodi alle 20.45 contro il Verona di Zanetti reduce dalla vittoria in trasferta sul campo del Parma. Il tecnico rossonero cambierà rispetto al pareggio interno con il Genoa: ultimi ballottaggi sciolti con la difesa che dovrebbe essere confermata. La vera novità risponde al nome di Terracciano che giocherà a centrocampo accanto a Fofana con Reijnders che avanzi sulla trequarti accanto a Leao e Chukwueze. Liberali va in panchina, confermato Jimenez al posto di Theo mentre in attacco ci sarà Abraham.

La formazione scaligera a caccia di continuità dopo il 3-2 del Tardini contro un Diavolo che vuole tornare a vincere facendo affidamento sulla classe di Leao e Reijnders, con l’obiettivo di blindare la porta difesa da Maignan.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-MILAN

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar. Duda, Lazovic; Suslov; Sarr. All.: Zanetti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze, Reijnders, R. Leao; Abraham. All. Fonseca