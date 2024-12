Addio Camila Giorgi, le immagini sono virali: fan impietriti

Camila Giorgi e il futuro nel tennis, l’azzurra rilascia frasi inequivocabili: il suo pubblico è spiazzato

È un’era particolarmente fortunata per il tennis italiano, che sia in ambito maschile che femminile sta raccogliendo grandissime soddisfazioni. Il 2024 ha visto il movimento azzurro centrare diversi trionfi storici, come la ‘doppietta’ tra la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup.

Un ritorno sulla vetta, per la squadra di Tatiana Garbin, che si attendeva tra un po’. A cavallo tra le due super generazioni, quella di Francesca Schiavone, Flavia Pennetta e Roberta Vinci, e l’attuale, quella di una fantastica Jasmine Paolini e con il ritorno in auge di Sara Errani, a lungo la migliore è stata invece Camila Giorgi.

La tennista italoargentina ha vissuto una carriera importante, che l’ha vista ottenere risultati di prestigio, anche se mai con la necessaria continuità per salire ai piani alti del ranking WTA. Nel suo carniere può comunque vantare quattro titoli WTA tra cui un WTA 1000, diverse vittorie contro le top ten e un best ranking alla 26esima posizione. Un palmares di tutto rispetto.

All’inizio dell’anno, abbastanza a sorpresa, Camila ha decretato il suo addio al tennis agonistico, con modalità che hanno spiazzato tutti. Dopo un periodo segnato da un certo silenzio, è tornata a far parlare di sé. Oggi vive in Argentina e da’ spettacolo sui social come modella e influencer. Più di qualche tifoso spera, in realtà, in un suo ritorno sulle scene. Ma dalle dichiarazioni di Camila non sembrano esserci dubbi.

Camila Giorgi, il racconto a cuore aperto della sua carriera in una intervista

La Giorgi si è confessata, in Sudamerica, in una lunga intervista apparsa sul web, su ‘Elimpacto’. Raccontando tutto il suo percorso e svelando cosa è successo nel momento del suo ritiro.

“Ho iniziato a giocare quando ero molto piccola, il tennis mi piaceva molto, aver iniziato la carriera agonistica per me è stato un grande cambiamento a livello di vita – ha raccontato – Il ritiro l’ho deciso quando ho visto che non ero più così competitiva, che non ci stavo mettendo tutta me stessa e che stavo maturando dentro di me la decisione di fare altro nella vita, era giunto il momento“.

Camila ci stava, effettivamente, pensando da un po’. E oggi appare concentrata su una vita abbastanza diversa. I fan, in ogni caso, continuano a sostenerla e incoraggiarla.