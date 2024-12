È morto un simbolo della Nazionale, lutto atroce a 32 anni – (Sportitalia.it)

Un giocatore della Nazionale è venuto a mancare a soli 32 anni: un lutto terribile che ha gettato tutti nello sconforto

Nelle scorse ore è arrivata una notizia terribile che ha sconvolto tutti i tifosi. Un giocatore molto apprezzato e stimato in patria è venuto a mancare a soli 32 anni, gettando nello sconforto familiari, amici e tutto il mondo dello sport. Il basket internazionale piange Janis Timma, classe 1992, originario di Kraslava (Lettonia), trovato senza vita all’interno di una camera d’albergo del centro di Mosca.

Stando a quanto riportato dalla polizia russa il cestista si sarebbe tolto la vita. La motivazione del gesto estremo sarebbe da ricercare nel doloroso divorzio dalla sua ex moglie, Anna Sedokova, nota attrice e cantante ucraina. Le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno infatti trovato un messaggio sul telefono che si trovava accanto al suo corpo: “Chiama Anna“.

Il divorzio tra Janis Timma e Anna Sedokova era stato ufficializzato lo scorso 9 dicembre dopo 4 anni di matrimonio. La coppia viveva da tempo una profonda crisi, culminata con una separazione che il cestista lettone non aveva mai accettato. In carriera Timma è stato per anni un elemento importante della Nazionale lettone, con cui ha vinto anche la medaglia di bronzo agli Europei U18 nel 2010. Con la Nazionale maggiore ha disputato sia gli Europei del 2015 che quelli del 2017.

È morto a 32 anni: addio a Janis Timma

Scelto al Draft 2013 dai Memphis Grizzlies, Timma ha indossato la canotta degli Orlando Magic nella Summer League del 2021 e si è poi accordato con i Lakeland Magic, squadra di G League. Il cestista lettone è stato protagonista in Eurolega con squadre di valore come Baskonia, Olympiacos, Khimki e Zenit. Lo scorso anno ha invece militato nell’Obradoiro, in Spagna, mentre in precedenza ha avuto altre esperienze con il Darussafaka (club di Istanbul) e il Grises de Humacao (Porto Rico).

La notizia della scomparsa di Janis Timma ha fatto rapidamente il giro del web. Tanti appassionati di basket hanno voluto lasciare un commosso ricordo del giocatore: non sono mancati i messaggi di cordoglio di alcuni giocatori, tra cui quello di Kristaps Porziņģis, anche lui di nazionalità lettone proprio come il 32enne scomparso.

L’ala grande dei Boston Celtics ha affidato il suo pensiero a X: “Ditemi che non è vero“, si legge nel primo tweet di Porzingis, che poi aggiunte: “La connessione umana è il fondamento della nostra salute mentale. Vi prego, prendetevi cura l’uno dell’altro“.