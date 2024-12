Il Napoli è momentaneamente in vetta: Genoa battuto 2-1

Il Napoli vince 2-1 in casa del Genoa nel secondo anticipo di questo sabato di Serie A e sale momentaneamente al primo posto in classifica. Dopo un paio di occasioni per parte, la formazione di Antonio Conte sblocca la gara al 15′: Neres va via sulla sinistra, crossa in mezzo per Anguissa che, dopo un rimpallo, manda la palla in rete.

I partenopei insistono e al 23′ arriva il raddoppio: Rrhamani svetta in area e batte ancora Leali. Al 51′ i padroni di casa provano a rientrare in partita: Pinamonti viene servito al limite dell’area da Vitinha a con un tiro preciso batte Meret. Il Grifone prova a insistere nell’ultimo quarto di gara ma il Napoli tiene bene e porta a casa tre punti importanti. Finisce 2-1 al Ferraris.