Terremoto Sinner, stavolta è troppo: reazione durissima

Non c’è pace per Jannik Sinner, che continua ad essere bersaglio dei suoi detrattori. Ma stavolta la reazione è durissima

Jannik Sinner e il doping, la vicenda continua a tenere banco durante l’off season generando molteplici discussioni tra appassionati ed addetti ai lavori. Per la verità, nella maggior parte dei casi si tratta di confronti abbastanza pacati, ma purtroppo c’è anche chi alza il livello dello ‘scontro’ cercando di gettare fango sul giovane altoatesino. Una dura reazione era nell’aria, è arrivata nelle ultime ore.

Se Jannik è attualmente impegnato nella preparazione pre-stagionale e non si lascia andare a distrazioni, ci ha pensato un suo illustre collega a mandare un duro segnale alle malelingue. Il tennista in questione è il francese Nicolas Mahut, cinque volte campione slam e due volte vincitore delle Atp Finals (in doppio).

Il 42enne nativo di Angers si è scagliato contro il primo detrattore dell’azzurro, Nick Kyrgios, il quale da qualche mese a questa parte non perde occasione per sparare sentenze e frasi al veleno.

Sinner, continuano gli attacchi di Kyrgios: Mahut irrompe in difesa dell’azzurro. Le sue parole

“Se lo affronterò agli Australian Open, proverò a scatenare il caos contro di lui, mi assicurerò che ogni persona nel pubblico sia contro di lui. Trasformerei semplicemente il tutto in una rivolta assoluta. Tutto il rispetto andrebbe fuori dalla finestra e farei qualsiasi cosa per vincere”, aveva affermato Kyrgios nel corso del podcast “Nothing Major”, in riferimento a un possibile incrocio con Jannik a Melbourne.

Frasi che hanno destato grande scalpore nel mondo del tennis, suscitando per lo più reazioni atte allo stigmatizzare l’atteggiamento aggressivo dell’australiano. Lo stesso Mahut ci ha tenuto a commentare le parole del 29enne di Canberra, mostrandosi infastidito dinanzi ai continui attacchi di Nick alla figura dell’azzurro.

“Ha diritto di avere la sua opinione sulla positività del numero 1 del mondo, ognuno infatti è libero di pensare quello che vuole. Ma per peggiorare la situazione in questo modo ce ne vuole”, ha esordito Mahut ai microfoni di ‘Eurosport’. “Non mi piacciono per nulla queste affermazioni“, ha aggiunto.

Poi il francese è entrato nel merito del concetto espresso in precedenza sottolineando che Kyrgios può pensarla come vuole sul tennista italiano, “ma infiammare la situazione in quel modo…perché? Come se non bastasse, Sinner poi non ha mai mancato di rispetto a nessuno , è il numero 1 al mondo. Non ce n’è bisogno di tutto questo”.

Insomma, si evince chiaramente che Kyrgios, oltre ad aver un po’ stancato gli appassionati di tutti il mondo, sta cominciando a dare un certo fastidio anche tra gli addetti ai lavori. La speranza è che l’australiano possa presta ravvedersi: farebbe un favore sia all’altoatesino che a sé stesso, dato che la sua immagine sta perdendo man mano di credibilità.