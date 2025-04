Bologna-Napoli 1-1, equilibri immutati in vetta

Termina 1-1 la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Napoli. Azzurri avanti nel primo tempo con Zambo Anguissa. Pari rossoblù nella ripresa con il gol di Ndoye. Finisce così 1-1. Bologna quarto in solitaria a + 1 sulla Juve. Napoli a -3 dall’Inter. Gli ammoniti Di Lorenzo e Zambo Anguissa, precedentemente diffidati, salteranno il match del Maradona contro l’Empoli.

Doppio infortunio in casa rossoblù: Ferguson nel riscaldamento ha riportato un risentimento alla coscia destra. Skorupski al 25′ è stato sostituito per un risentimento all’adduttore destro. Negli azzurri Meret ha saltato il match per febbre e Buongiorno per un risentimento muscolare.

Bologna-Napoli, le ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano

Napoli (4-3-3): Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

Zambo Anguissa sblocca il match

Azzurri avanti al 16′. Sesto gol in campionato di Anguissa che sfrutta un errore di Lucumi su un lancio di Di Lorenzo per Lukaku e si auto lancia verso la porta di Skorupski. Il camerunense sfila via a Holm e Miranda, scarta il portiere polacco e deposita in rete. 1-0 Napoli. Al 25′ infortunio per Skorupski. Problema per Skorupski e gioco fermo per permettere le cure necessarie al portiere polacco. L’ex portiere dell’Empoli dovrebbe essersi infortunato in occasione del gol di Anguissa.

Out Skorupski, in Ravaglia. Buona chance per il Napoli al 38′. Gran lavoro di Lukaku che lancia Politano sulla destra. L’esterno romano mette al centro per il solito McTominay ma il pallone è troppo sul portiere e diventa facile preda di Ravaglia. Occasione Bologna al 48′ con Aebischer. Velo di Miranda e conclusione a giro di Aebisher dal limite che finisce di poco sopra la traversa della porta di Scuffet. La migliore occasione per il Bologna arriva allo scadere del primo tempo.

Ndoye pareggia la gara

Subito Dallinga pericoloso al 49′. Ci arriva lui sul pallone ma non riesce a dare la giusta forza al pallone e Scuffet blocca. Ancora Bologna al 59′. Sugli sviluppi del corner tocca Lucumi e poi prima Beukema e poi Orsolini non riescono a deviare in porta. Bravissimo Olivera a chiudere. Al 65′ è 1-1. Ndoye. Il Bologna pareggia con un grande gol di Ndoye che con il tacco trasforma in rete un grande assist di Odgaard dalla sinistra. In avvio di azione ottima palla di Miranda per il danese sulla corsia mancina. Al 90′ occasione clamorosa per Castro. Occasionissima per il Bologna. Prima bravissimo Scuffet a parare il colpo di testa di Holm. Sulla ribattuta Castro non riesce a centrare lo specchio.