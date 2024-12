Torino-Bologna 0-2, primo gol per Dallinga: Italiano sogna

Bastano le reti di Dallinga e Pobega al Bologna per espugnare Torino e regalare 3 punti fondamentali a Vincenzo Italiano. Non basta il rigore parato da Milinkovic Savic nel primo tempo su Castro per evitare il ko ai granata.

Torino-Bologna, le ufficiali

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina, Pedersen; Gineitis, Linetty, Ricci, Sosa; Karamoh, Sanabria. All. Vanoli

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Pobega, Freuler; Ferguson, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

La partita

Pronti via e subito rigore per il Bologna. L’arbitro viene richiamato al monitor per rivedere un possibile fallo di Sosa in area ai danni di Holm. Intervento giudicato falloso. Dal dischetto si presenta Castro, che calcia abbastanza centralmente. Il portiere granata respinge il pallone poi lo blocca su successivo tapin di Pobega. Al 37′ è Odgaard a sfiorare lo 0-1. Holm sale sulla destra e fa partire un cross che, anche per la deviazione di Sosa, arriva al trequartista. Zampata del 21 rossoblù e ottima respinta di Milinkovic-Savic, ma c’era comunque fuorigioco. Bologna ad un passo dallo 0-1 con Pobega. Bolide da fuori area del centrocampista, che piega le mani a Milinkovic-Savic stampandosi prima sul legno e poi finendo sulla linea di porta. Il portiere granata può dunque bloccare la sfera e tirare un sospiro di sollievo. Al 71′ entra in campo Dallinga e due minuti dopo trova lo 0-1. Che impatto per Dallinga! Su cross di Miranda e successivo buco di Masina, a due passi da Milinkovic-Savic non sbaglia. A 6 dal termine è poi Pobega a fare 0-2. Dopo una lunga revisione, viene giudicata regolare la posizione di Dallinga sul tiro vincente di Pobega da dentro l’area. Raddoppio Bologna. Finisce 0-2 con il Bologna che aggancia la Juventus.