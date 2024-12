Malore Tamberi, annuncio da pelle d’oca: cos’è successo

Annuncio da brivido quello arrivato riguardo al malore accusato da Gianmarco Tamberi alle Olimpiadi: ecco cosa è successo

Il 2024 è stato un anno tutto sommato positivo per l’atletica italiana che ha ottenuto risultati importanti in tutte le competizioni a cui ha preso parte ed anche alle Olimpiadi di Parigi i nostri azzurri hanno ben figurato al netto di qualche problema.

È di questa opinione anche il presidente della FIDAL Stefano Mei che ha analizzato la stagione appena trascorsa a Run2U, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. Il numero 1 dell’atletica italiana si è mostrato enormemente soddisfatto di quanto fatto dagli atleti azzurri nel corso di questo 2024 che ha definito “il miglior anno di tutti”, guardando con ottimismo al futuro e alle prossime Olimpiadi che si disputeranno nel 2028 a Los Angeles.

Per Mei, tutti gli atleti azzurri impegnati nelle varie competizioni hanno dato il massimo, ottenendo risultati importanti che hanno dato lustro all’Italia e rendendo ordinario quello che fino a qualche anno fa sarebbe stato straordinario. Il presidente della FIDAL ha poi avuto anche un messaggio per Gianmarco Tamberi che alle Olimpiadi di Parigi non è riuscito a portare a casa alcuna medaglia anche a causa di una colica renale che lo ha depotenziato.

Tuttavia, Mei non ha voluto certo farne una colpa a Tamberi ed ha fatto un annuncio davvero da pelle d’oca che ha lasciato senza fiato tutti i tifosi all’ascolto.

Atletica, annuncio da pelle d’oca su Tamberi: Mei spiazza tutti

Le Olimpiadi di Parigi sono state molto amare per Gianmarco Tamberi che non è riuscito a difendere l’oro conquistato a Parigi a causa di una brutta colica renale che non gli ha dato pace. In tanti ci rimasero malissimo nel prendere coscienza che, in quelle condizioni, Tamberi non avrebbe potuto portare a casa un oro che in condizioni normali sarebbe stato alla portata ed anche per il presidente della FIDAL Stefano Mei non furono bei momenti.

Il numero 1 dell’atletica ad ‘OA Sport’ ha ricordato proprio di quando venne a sapere del malore accusato da Tamberi: “Quando Tamberi è stato male mi sono detto: perché la colica non viene a me? Avrei fatto a cambio. Io sono il primo tifoso, a volte vado sopra le righe. C’è qualcuno che dice che vado a favore di telecamera, ma di poveracci è pieno il mondo” ha dichiarato, mostrando pieno sostegno a Tamberi che di certo avrà apprezzato le sue parole.

L’atleta azzurro ora, come tutti gli altri, sta già guardando al futuro e alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 dove l’Italia vuole migliorare ancora. Lo stesso Mei ha sottolineato come il sogno sia ottenere risultati migliori ottenuti in questo quadriennio ed è sicuro che in futuro l’atletica italiana regalerà altre gioie ai suoi tifosi.