Venezia-Cagliari 2-1, Di Francesco torna a vincere

Non basta la rete nel finale di Pavoletti al Cagliari per riprendere il match contro il Venezia. A decidere la gara le reti di Zampano nel primo tempo e Sverko nella ripresa. Annullato nella ripresa un gol per fuorigioco ad Oristanio.

Venezia-Cagliari, le ufficiali

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic, Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Nicolussi Caviglia, Andersen, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco

CAGLIARI (4-2-3-1) Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Deiola; Piccoli. All. Nicola.

La partita

Primo tempo senza grosse emozioni. Al 32′ ci prova il Cagliari. Mina a pochi passi dal gol: Augello al centro per il centrale che colpisce al meglio. Stankovic è sulla traiettoria e devia di testa in angolo. 7 minuti e il Venezia trova il vantaggio. Oristanio semina il panico tra le maglie della difesa cagliaritana, cross al centro per Zampano. Augello sbaglia il tempo dell’intervento e l’esterno, di prima, porta avanti i suoi. Al 63′ Oristanio trova il 2-0 ma la rete viene annullata. Pohjanpalo fa da sponda per Oristanio che si lancia a tu per tu con Sherri: il suo pallonetto supera il portiere in uscita. Attenzione, però, alla posizione dell’attaccante finlandese che è oltre, rete annullata. 6 minuti dopo è comunque 2-0. Segna Sverko. Azione individuale del centrale che sfonda nella zona centrale, supera in marcatura Mina e Luperto e, cadendo, supera Sherri con un tocco di precisione. Cagliari che accorcia al 77′ con il subentrato Pavoletti. Al primo pallone toccato in zona offensiva, Pavoletti colpisce: cross dalla sinistra di Augello, stacco di testa dell’attaccante ex Napoli e gara riaperta. Nel finale il Cagliari si getta all’attacco ma non sfonda. Finisce 2-1 Venezia.