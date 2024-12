Inter-Como, le ultimissime di formazione: dubbio Barella

Chiuderà la 17esima giornata di Serie A la sfida tra Inter e Como in programma a San Siro con i nerazzurri che dovranno rispondere obbligatoriamente a Napoli e Atalanta dopo le vittorie contro Genoa ed Empoli. La formazione di Simone Inzaghi in piena emergenza dopo le condizioni precarie di Darmian e de Vrij, con il tecnico piacentino che ha provato una difesa inedita con Bastoni al centro della difesa con Bisseck e Carlos Augusto ai suoi lati. Il vero ballottaggio, o meglio l’unico riguarda la mediana con Barella che sfida Frattesi per una maglia da titolare con il primo al momento favorito. Cesc Fabregas alle prese anche lui con alcuni indisponibilità tra cui quella di Alberto Moreno con Sergi Roberto che rientra dal primo minuto. Dossena al centro della difesa mentre Strefezza dovrebbe avere la meglio di Cutrone.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

COMO (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Goldaniga; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti. All. Fabregas