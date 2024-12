Inter, obiettivo restare in scia Scudetto: le possibili scelte di Inzaghi in vista del Como

Inter in campo questa sera per cercare di tenere il passo delle big del campionato. Sfida a tre? Nel weekend Atalanta e Napoli hanno risposto presente, questa sera è il turno della squadra di Inzaghi nella sfida contro il Como. Un appuntamento molto importante per restare in scia al duello scudetto. In chiave formazione Inzaghi schiera praticamente i titolarissimi, eccezion fatta per Acerbi ancora out. Possibile l’impiego di Carlos Augusto nelle vesti di braccetto.

Inzaghi, in ottica formazione, ieri in conferenza ha ricordato le varie situazioni: “Abbiamo delle defezioni. Pavard e Acerbi ci mancano, oggi avevano problemi sia De Vrij sia Darmian. C’è qualche speranza sapendo che chiederemo un sacrificio anche se magari non lo facciamo a Bisseck e Bastoni. Ma saremmo senza quattro difensori se non ci fossero Darmian e De Vrij, qualora non fossero disponibili loro valuteremo chi farà il centrale e chi il terzo. Il mercato? Cercheremo di far diventare disponibili nel minor tempo possibile Pavard e Acerbi”.

La probabile formazione (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.