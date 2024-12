Juventus, chi si rivede: ora Motta può godersi Nico Gonzalez

Dopo settimane di assenza, ecco che Thiago Motta può nuovamente contare su uno degli innesti più onerosi dell’ultimo calciomercato della Juventus: Nico Gonzalez. Tornato a disposizione dopo circa due mesi, l’attaccante argentino in pochi giorni si è sbloccato prima in Coppa Italia poi in campionato, dimostrando come il suo apporto tecnico-tattico possa essere fondamentale per spostare gli equilibri del reparto offensivo bianconero.

Cristiano Giuntoli e tutta la dirigenza bianconera hanno lavorato tanto per portare l’ex Fiorentina a Torino, ed è chiaro che tutti si aspettano che l’argentino possa rispettare le aspettative. In un attacco che fatica a carburare, Nico Gonzalez può essere la giusta soluzione per provare a concretizzare di più in avanti. Perché se il cammino di Vlahovic resta altalenante, Nico Gonzalez sta dimostrando di avere quella fame che serve in casa Juve.