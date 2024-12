Milan, che 2025 sarà? Tra campo e club serve ordine

Ritrovare certezze e migliorarsi dopo un inizio di stagione insufficiente nonostante le quattro vittorie consecutive in Champions League, soprattutto in vista della delicata sfida contro la Roma e di quella di Supercoppa Italiana contro la Juventus in programma a gennaio in Arabia Saudita. Dopo il successo risicato contro il Verona e il pareggio interno contro il Genoa, Paulo Fonseca, allenatore del Milan ha bisogno di vincere e di recuperare oltre agli infortunati anche i giocatori che fin qui hanno reso al di sotto delle aspettative: in particolar modo, Alvaro Morata e Theo Hernandez.

Dopo le due panchine consecutive delle ultime due gare in campionato, il francese punta con decisione la sfida del 29 dicembre contro la squadra di Claudio Ranieri con l’obiettivo di tornare dal 1′. Poi sarà tempo di iniziare a pensare al mercato cercando di rinforzare ulteriormente una rosa che presenta evidenti lacune: in particolar modo si sono sentite le assenze di un vice-Theo che paradossalmente in queste ultime due gare è stato risolto con Alex Jimenez che ha dimostrato di essere uno dei più positivi e un vice-Fofana, con Ismael Bennacer che sta accelerando in questi giorni a Milanello con l’obiettivo di tornare a disposizione a stretto giro di posta.