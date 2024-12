Inter, la settimana di lavoro e le prospettive di mercato

Le festività a cavallo tra l’ultimo successo conquistato contro il Como ed il prossimo impegno di campionato previsto a Cagliari per il prossimo weekend, consentono all’Inter di poter disporre di una settimana intera da gestire tra recupero e lavoro per non lasciare nulla al caso nella rincorsa al vertice della classifica. Una chance che Simone Inzaghi vuole sfruttare per proseguire il connubio tra gioco e risultati ed aumentare la condizione del gruppo in vista della Supercoppa prevista per i primi di gennaio quando verrà messo in palio il primo trofeo stagionale.

Ancora presto per andare a determinare le possibili scelte del tecnico piacentino, anche se è plausibile che l’allenatore dei Campioni d’Italia non vada a toccare in maniera radicale la formazione che ha brillato all’Olimpico e a San Siro nelle ultime due gare di campionato. A questo proposito va sottolineato come l’intenzione di base della dirigenza interista sia quella di evitare interventi invasivi sul mercato in vista di gennaio, con l’unica prospettiva differente che potrebbe verificarsi per il reparto arretrato qualora le condizioni di Acerbi non tornassero a fornire sufficienti garanzie. Del resto, le linee guida tracciate da Marotta sono state eloquenti, e la proprietà non lesinerebbe uno sforzo economico in presenza di occasioni di prospettiva giudicate interessanti e futuribili.