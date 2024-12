Serie B, domani tutte in campo. Sarà spettacolo a Pisa

Non solo come da tradizione l’Inghilterra protagonista nel giorno di Santo Stefano, ma anche – ancora una volta – la Serie B. Occhi puntati su 10 campi, con i riflettori rivolti in particolar modo a Pisa, dove all’Arena Garibaldi arriva il Sassuolo con l’obiettivo dichiarato di allungare sui nerazzurri, sperando contestualmente in una frenata dello Spezia impegnato contro il Mantova. Big match d’oro, quindi, con due Campioni del Mondo in panchina che possono prematuramente giocarsi una buona fetta di promozione in una sfida apertissima, nonostante il ruolino di marcia impressionante degli uomini di Fabio Grosso. Il Pisa di Inzaghi però ci crede: vuole tornare a -3 dai neroverdi mantenendo cortissima la classifica in vetta. Con lo Spezia, come detto, spettatore interessato che scenderà in campo al Picco poco più di mezz’ora dopo il calcio d’inizio del big match in Toscana.

Ma lo spettacolo è protagonista nel Boxing Day di Serie B, ed è pressoché ovunque, in ogni fascia oraria: dal sentitissimo derby calabrese tra Cosenza e Catanzaro, all’affascinante sfida playoff del Manuzzi tra Cesena e Cremonsese, che vale oro nella corsa ai posti nobili della classifica di B. Sete di riscatto per entrambi, con i bianconeri quasi in caduta libera nell’ultimo mese e con i lombardi a secco di successi da tre gare consecutive.