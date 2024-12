Svolta Schumacher, tutto finito: sgomento tra i tifosi

I tifosi non riescono ancora a crederci: è arrivata la decisione definitiva. Ora è tutto finito per Schumacher: ecco perché

Michael Schumacher, ad anni dal gravissimo incidente sugli sci continua a rimanere nel cuore di milioni di appassionati. Il tedesco ha infatti lasciato un segno importante nelle vite di tante persone e non solo: la Formula 1, ancora oggi, lo riconosce come uno dei più grandi di sempre.

Una passione viscerale per i motori quella coltivata da Michael, sin da bambino, insieme a suo fratello Ralf. Da lì, dal kartodromo di famiglia fino alla Formula 1, dove a detta di molti è ancora oggi il più grande di sempre. 7 titoli mondiali vinti, cinque con Ferrari: un sogno per i tifosi della Scuderia di Maranello. Michael oggi è cambiato, la sua salute non gli permette di apparire davanti alle telecamere e la sua famiglia lo protegge con grande vigore.

Sua moglie Corinna, suo figlio Mick che in F1 ci è già stato, ci sono sempre stati. E proprio riguardo a Mick e alla sua carriera, che in molti speravano potesse andare diversamente, sono arrivate delle novità davvero importanti. Novità che però non lasciano spazio alla speranza: dopo il biennio disastroso alla Sauber, per il giovane pilota tedesco si è aperta una nuova strada. Ma ora le cose stanno cambiando ulteriormente: l’annuncio è arrivato poco fa.

Mick Schumacher, zero chances: tifosi distrutti

Mick Schumacher è stato, fino a qualche settimana fa, il pilota di riserva della Mercedes. Davanti a lui Lewis Hamilton e George Russell. Adesso, con l’arrivo di una nuova stagione carichi di cambiamenti, la rivoluzione nella Scuderia di Brackley sarà quasi totale.

Confermato Russell, Hamilton è finito in Ferrari e al suo posto Toto Wolff ha deciso di puntare sul 18enne Kimi Antonelli mentre nel ruolo di pilota di riserva vi è stato il ritorno di Valtteri Bottas che rimpiazzerà proprio Schumi Jr alle spalle del duo titolare. A questo punto da parte di Mick è arrivata la consapevolezza che il ritorno in Formula 1 non ci sarà più: o, almeno, è il caso di non sperarci ulteriormente. Sauber ha accolto il rookie Gabriel Bortoleto mentre Alpine Jack Doohan.

Schumacher competerà nel WEC accantonando, forse per sempre, l’idea di ritornare in F1. Toto Wolff, Team Principal Mercedes, ha concordato con la scelta del tedesco: “La sua decisione è molto saggia, è arrivato ad un punto in cui aspettare non ha senso. Ora vuole correre e lo farà con successo”, ha detto il manager austriaco a ‘Sky Deutschland’ nelle scorse ore. “Non ha mai avuto la possibilità, in F1, nell’ambiente giusto“, ha poi concluso Wolff elogiando la maturità di Mick, “è molto intelligente, ha talento ed i giusti valori”.