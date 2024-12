Giannis Antetokoumpo ha le idee chiare: i soldi non fanno la felicità, le vittorie sì

Giannis Antetokoumpo è uno dei migliori giocatori dell’NBA e ora ha parlato sulla sua fame di vittorie, rendendo note le priorità.

L’NBA, la lega professionistica di basket degli Stati Uniti d’America è un crogiolo di campioni. Sono davvero tanti i talenti in questo campionato ed è proprio per questa ragione che ogni stagione è sempre appassionante.

Tuttavia, alla fine a vincere è sempre e solo una squadra. Per quanto si possano sforzare, tutte le altre franchigie alla fine dovranno guardare l’unico team capace di vincere le partite che contano.

Lo sa bene Giannis Antetokoumpo, stella greca di origini nigeriane dei Milwaukee Bucks, che ha vinto l’anello ma ha anche perso tante volte.

Ora, il talento è tornato a parlare della sua fame di vittorie e ha chiarito quelle che sono le sue priorità quando si parla di sport. Ecco quali sono state le sue parole.

Giannis Antetokoumpo, le parole tra soldi e vittorie

“The Greak Freak” è uno degli atleti più pagati dell’NBA. Eppure, sembra che a Giannis Antetokoumpo i soldi non interessano. L’unica cosa che conta per lui è vincere, proprio come un vero agonista. Ma non si tratta solo di sensazioni sul campo: lo stesso Giannis lo ha dichiarato nel corso di un intervento con i media. Poco prima di parlare sulla finale dell’NBA Cup, il greco ha fugato ogni dubbio.

“È un’opportunità per vincere qualcosa collettivamente. Ciò che può significare per il morale della squadra, la coesione, è davvero un’occasione per un gruppo di ottenere una svolta realizzando qualcosa che richiede fiducia”: queste sono state le sue parole. Inoltre ha aggiunto: “Cerco di non pensare ai soldi, ma piuttosto al gioco, a come posso migliorare, a come posso aiutare la mia squadra a vincere. Alla fine della giornata, i soldi sono lì, ma non è ciò che mi guida”. D’altronde, chi vince la NBA Cup si porta a casa in un sol colpo 500 mila dollari a testa.

Gli obiettivi della stagione

La fame di vittorie di Giannis Antetokoumpo l’hanno vista tutti: i Milwaukee Bucks hanno vinto la NBA Cup contro gli Oklahoma City Thunder del canadese Shai Gilgeous-Alexander. Ma il greco vuole continuare a stupire.

Supportato dal suo compagno di squadra Damian Lillard, Giannis vuole fare di tutto per vincere il secondo anello della sua carriera. Tuttavia, al momento nella Eastern Conference la sua squadra parte leggermente dietro ad altre franchigie come Boston Celtics, Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Chissà come si evolverà la stagione ma una cosa è certa: niente ferma l’ambizione di Giannis, neanche il denaro.