Quest’anno niente regali, la slitta di Babbo Natale fermata al posto di blocco: è tutto vero

A volte succedono cose incredibili, specialmente durante il periodo natalizio, ecco cosa è successo alla slitta di babbo natale



Ci sono storie che sembrano incredibili da raccontare. Si tratta di aneddoti che sembrano essere stati scritti da un talentuoso autore, ma che poi si dimostrano non essere frutto della fantasia.

Alcune di queste poi, si concretizzano durante periodi speciali, come quello del Natale. D’altronde, in questo momento dell’anno tutti sono euforici e felici.

L’atmosfera delle feste rende tutti più vibranti e pronti per riuscire a rilassarsi ma al tempo stesso divertirsi. Anche se a volte non tutto sembra andare per il verso giusto.

È proprio questo quello che è accaduto a un particolare “babbo natale” che andava in giro con una slitta decisamente unica. Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Babbo natale fermato in slitta, il racconto

Ebbene sì, qualcuno forse potrebbe rimanere incredulo ma i carabinieri hanno fermato anche la slitta di babbo natale. È accaduto a Montegrotto, in provincia di Padova. La slitta, un veicolo motorizzato di cui non è chiara la categoria, stava per portare a termine il solito giro di auguri da tradizione. Il babbo natale aveva deciso di rendere felici i bambini e gli abitanti di tutta la zona, accompagnato anche da alcuni studenti della scuola materna Maria Immacolata.

Tuttavia, i carabinieri hanno deciso di fermare il mezzo per fare degli accertamenti. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, il tenente Diego Del Tufo di Abano Terme ha fermato il veicolo perché gli agenti non sono stati in grado di “capire di quale mezzo si trattasse”. Per evitare inconvenienti o eventuali proteste, i carabinieri hanno deciso di agire.

Le spiegazioni date

Il tenente Del Tufo ha continuato spiegando la sua posizione: “Abbiamo chiesto alla scuola di farci avere la relativa documentazione per la quale ha 30 giorni di tempo”. Poi ancora: “Se sotto ha il motore di una Ferrari è una cosa, se invece ha quello di un monopattino le cose cambiano, come il fatto di dover essere omologato, di avere una targa e l’assicurazione per circolare. Allo stato attuale la slitta è semplicemente bloccata“.

Dunque, nessuna sanzione o multa per il momento. Ma c’entra il tanto discusso nuovo Codice della Strada? Secondo il tenente non è così: “L’avessimo fermato in agosto sarebbe stata la stessa cosa”. Insomma, le autorità hanno deciso di fermare babbo natale a Montegrotto, un chiaro avvertimento del fatto che nessuno può trasgredire le leggi.