Serie B, c’è il boxing day: spicca Pisa-Sassuolo. La Juve Stabia contro la Reggiana: il programma

La Serie B si fermerà soltanto per qualche giorno, perché replicherà quella che da sempre è una tradizione inglese: il boxing day. Le squadre del campionato cadetto italiano scenderanno infatti in campo il 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, per una giornata che potrà dare indicazioni importanti sui piani alti della classifica.

Sarà un vero e proprio scontro al vertice tra Pisa e Sassuolo: la formazione toscana di Filippo Inzaghi vuole avvicinarsi ancor di più ai neroverdi, che nelle ultime settimane hanno accelerato e stanno ora dominando il torneo. Con una vittoria, infatti, il Pisa si porterebbe a -3 dalla formazione emiliana.

La Juve Stabia di mister Pagliuca, altra rivelazione dell’anno, sarà impegnata in casa della Reggiana, mentre il Brescia ospiterà il Modena. La Cremonese cerca riscatto in casa del Cesena, mentre in Calabria ci sarà il derby più atteso tra Cosenza e Catanzaro. Il Frosinone ospiterà la Salernitana, lo Spezia attenderà in casa il Mantova. Il Sudtirol di mister Castori, dopo il colpo esterno in casa del Bari, cerca continuità contro il Cittadella. Proprio il Bari sarà impegnato in casa del Palermo, mentre la Sampdoria in serata ospiterà la Carrarese.