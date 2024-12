Tifosi italiani distrutti, a 24 si ritira una vera stella

Una stella dello sport italiano ha annunciato il proprio ritiro a soli 24 anni: i tifosi non riescono a crederci

L’annuncio da parte della giovane stella dello sport italiano è arrivato come un fulmine a ciel sereno per tutti i tifosi che sono rimasti del tutto spiazzati dalla sua decisione di ritirarsi così presto.

A soli 24 anni, Agnese Duranti ha scritto la storia alle Olimpiadi conquistando due medaglie di bronzo a Tokyo prima e a Parigi poi dando lustro alle Farfalle nel concorso generale di ginnastica ritmica. Due medaglie che potevano significare l’inizio di qualcosa di importante, ma così non sarà visto che la giovanissima atleta ha deciso di ritirarsi, appendendo il body al chiodo e scioccando i tifosi che mai si sarebbero aspettati una scelta simile.

Un annuncio, quello della Duranti, che arriva a pochi giorni da quello di un’altra grande protagonista della ginnastica ritmica, ovvero Alessia Maurelli, capitana della Farfalle, che pure ha deciso di ritirarsi. La Duranti ha fatto sapere del proprio ritiro attraverso un lungo messaggio di addio pubblicato sui suoi canali social, facendo capire che ha già in mente un nuovo futuro per lei dove potrebbe ricoprire altri ruoli.

Ginnastica ritmica, Agnese Duranti lascia a 24 anni: l’annuncio sorprende i tifosi

Agnese Duranti, due volte vincitrice della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici, ha deciso di chiudere la carriera agonistica a soli 24 anni. Un annuncio che ha colpito i tifosi, rimasti senza parole davanti alla lunga lettera di addio pubblicata via social dalla ginnasta che ha usato parole anche toccanti per dare l’ultimo saluto allo sport che ha sempre amato, guardando però già al futuro.

Nel suo lungo messaggio di addio, la Duranti ha evidenziato come non avrebbe mai creduto che la ginnastica ritmica l’avrebbe resa così felice nella vita quando era ancora una ragazzina. Ed invece per lei sono arrivate tantissime soddisfazioni e gioie che porterà per sempre nel suo cuore anche a distanza di anni, nonostante non calcherà più le scene in veste di atleta.

La ginnasta ha voluto ringraziare sentitamente tutte le persone che le sono state vicino in questo percorso, soprattutto la sua famiglia, conscia però che il futuro le darà altri motivi per essere felice: “Sono certa che il futuro mi riserverà nuovi sogni da rincorrere e io lo farò cosi come ho sempre fatto, con gli occhi che brillano e il sorriso costante, come quella bimba che un giorno ha messo piede in palestra, ha deciso di credere nell’impossibile e ce l’ha fatta” ha scritto, chiudendo il messaggio nel modo più emozionante possibile.