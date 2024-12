Globe Soccer Awards, Real Madrid e Barcellona protagonisti: doppio riconoscimento per Vinicius e Bellingham

Il Real Madrid e il Barcellona spiccano ai Globe Soccer Awards. Le Merengues premiate come miglior club maschile, i blaugrana come miglior club femminile. Riconoscimento importante per il presidente dei Blancos Florentino Perez (un riconoscimento alla carriera. Carlo Ancelotti è il miglior allenatore, Vinicius miglior attaccante e miglior giocatore dell’anno, Bellingham miglior centrocampista più il Maradona Award. Premi alla carriera per Courtois, Neymar, Rio Ferdinand e Del Piero, Jorge Mendes eletto come miglior agente, l’Olympiacos come club rivelazione e Lamine Yamal come miglior emergente.