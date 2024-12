Hamilton già ko con la Ferrari: la bomba esplode subito

Non è ancora cominciata l’esperienza di Lewis Hamilton con la Ferrari e subito esplode la bomba: il pilota britannico rischia il KO, arriva la sentenza!

Lewis Hamilton alla Ferrari è sicuramente il colpo del 2025 per quanto riguarda il motorsport. C’è grande curiosità per capire come si approccerà il britannico, sette volte campione del mondo, con la nuova realtà dopo ben undici stagioni trascorse in Mercedes. Con la scuderia tedesca si era chiuso un ciclo e voleva trovare nuovi stimoli. Anche perché il suo obiettivo, prima di smettere, è quello di cercare l’ottavo titolo in carriera che significherebbe record assoluto, cosa che con la Mercedes di questi anni è alquanto complicato.

E dunque Hamilton-Ferrari sia. Ma come andrà questa partnership? Una domanda a cui non è facile dare una risposta. Soprattutto perché nel team di Maranello troverà un altro pezzo da novanta della griglia come Charles Leclerc. Inizialmente si era detto che il britannico sarebbe arrivato per fargli da chioccia e permettergli di consacrarsi definitivamente. Il “problema” è che il 2024 ha già rappresentato questo punto di svolta nella carriera del classe ’97, pronto come non mai adesso per vincere. Cosa che vuole fare, allo stesso tempo, anche Hamilton.

Charles Leclerc può mandare KO Hamilton in Ferrari: sganciata la bomba

Il rischio di due galli nel pollaio è molto alto. E a questo puntano i detrattori della Ferrari e i loro avversari. Come ad esempio la Red Bull. Negli ultimi giorni sono arrivate parole in tal senso sia da parte di Horner che di Helmut Marko. Quest’ultimo si è espresso a ‘Speedweek’, lanciando una vera e propria bomba.

“Siamo tutti curiosi di vedere come andrà Hamilton alla Ferrari” è l’incipit del discorso da parte del dirigente Red Bull. “Avrà accanto uno dei rivali più grandi, ovvero Leclerc, per la realizzazione del suo obiettivo, l’ottavo titolo del mondo. Lewis può ancora fare la differenza in gara se avrà la macchina giusta, a mio avviso si tratta di un fuoriclasse unico nel suo genere ma Charles è uno dei più forti in qualifica“, prova così a mettere zizzania Marko. “Abbiamo visto in Mercedes che quando la vettura non era molto buona le sue motivazioni sono calate, ha bisogno di poter arrivare al podio”.

Un discorso messo in atto magari anche per mettere pressione sulla scuderia di Maranello e insinuare diversi dubbi sulla convivenza con Leclerc, come già fatto da Horner. In casa Red Bull iniziano le schermaglie dialettiche e non è ancora finito il 2024: questo è il segno di come a Milton Keynes temano la Ferrari.