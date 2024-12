Muore a 26 anni, lutto devastante nel mondo dello sport

Tremendo lutto nel mondo dello sport: l’atleta scompare a soli 26 anni straziando di dolore il cuore di tutti i suoi tifosi

In questi giorni di festa non tutti possono sorridere ed è arrivata una notizia tremenda che ha lasciato tutti i tifosi, colpiti a freddo da un lutto devastante.

A soli 26 anni ci ha lasciato infatti una delle figure di spicco dello snowboard vale a dire Sophie Hediger che è scomparsa in maniera tragica. La giovanissima snowboarder è deceduta dopo essere stata travolta da una valanga mentre stava praticando freeride sulle nevi di Arosa, in Svizzera. Purtroppo per la Hediger non c’è stato nulla da fare ed una volta rinvenuto il corpo si è potuto solo constatare il decesso.

La polizia svizzera ha aperto ora un’indagine per eventuali responsabilità dirette per la morte della snowboarder che aveva compiuto 26 anni appena due settimane fa. La sua morte è stata un colpo al cuore terribile per tutti gli amanti degli sport invernali e per tutti gli sportivi in generale. Quando viene spezzata una vita c’è sempre tanta tristezza, ancor più se si tratta di giovani atleti che scompaiono mentre stanno inseguendo i loro sogni.

Snowboard, lutto devastante: addio a Sophie Hediger

Nota per aver conquistato due podi in Coppa del Mondo ad inizio 2024, Sophie Hediger sognava di prendere parte ai Giochi di Milano-Cortina del 2026, ma purtroppo così non sarà. La snowboarder aveva anche preso parte alle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022 dove arrivò settima nella prova a coppie miste e diciannovesima nella gara individuale, mostrando sprazzi del suo talento.

Un talento che stava sbocciando pian piano, ma che il fato ha deciso di fermare nella maniera più tragica possibile. La snowboarder si stava allenando come sempre, facendo ciò che più la rendeva felice quando una valanga l’ha travolta, non dandole scampo. Il CEO di Swiss-Ski Walter Reusser ha espresso tramite un comunicato stampa, le più sentite condoglianze alla famiglia di Sophie per la sua scomparsa, facendo sapere come tutti siano rimasti scioccati per la sua morte.

Lo stesso CEO di Swiss Ski ha sottolineato come la morte di Sophie getti un’ombra oscura sulle vacanze natalizie e che tutti sono immensamente tristi per questa vita spezzata in maniera tragica. Tristi e devastati dal dolore lo sono anche i tifosi della Hediger che, proprio come lei, volevano solo continuare a vederla andare sullo snowboard dandogli il massimo supporto. Una notizia terribile per il mondo dello sport che anche in questi giorni di festa si ritrova ancora una volta a piangere amaramente