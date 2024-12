No di Sinner, clamoroso rifiuto: cosa succede ora

Le ultime news su Jannik Sinner: il tennista italiano fa ancora parlare di sé, anche nel periodo di pausa per le festività di Natale

Il 2024 ha riservato una serie di ottime notizie per Jannik Sinner. Il campionissimo altoatesino, non solo è rimasto al numero 1 del ranking ATP per praticamente quasi tutta la stagione, ma si è anche confermato ad alti livelli vincendo le Finals di Torino e portando l’Italia del tennis maschile in cima al mondo, con la seconda Coppa Davis consecutiva.

Il nuovo anno di Sinner comincerà con il tentativo di bis agli Australian Open, il torneo del grande slam che è stato dominato nell’ultima edizione proprio dall’azzurro classe 2001. Dopo di che se ne saprà di più sul caso Clostebol, la sostanza anabolizzante della quale è risultato positivo (in maniera molto lieve) a marzo scorso. Il TAS di Losanna si esprimerà a fine gennaio su tale questione.

Intanto Jannik ha terminato le due settimane di allenamento al caldo di Dubai; assieme al suo staff l’italiano si era spostato nel paese mediorientale per una off-season molto particolare. In attesa di ricominciare con i primi impegni in Oceania, Sinner ha giustamente raggiunto la sua famiglia nei propri luoghi di provenienza, precisamente la Val Pusteria.

Sinner torna a casa per Natale: niente strappi alla dieta ferrea

Un Natale tra affetti e tradizioni dunque per il giramondo Sinner, che si fermerà dalle parti di San Candido per festeggiare questi giorni accanto ai genitori Hanspeter e Siglinde ed al fratello maggiore Mark, con cui ha un legame molto speciale. Dal caldo afoso di Dubai al freddo delle Dolomiti, ma a scaldare il cuore di Jannik ci penseranno gli affetti e le specialità di casa.

Niente strappi alla regola però per il numero 1 del tennis mondiale. Sinner infatti deve continuare a rispettare la dieta ferrea impostagli dai propri preparatori atletici. Pochissimi sgarri e niente da fare per i leggendari biscotti di papà Hanspeter, che in casa Sinner sembrano essere un mantra.

Non mancheranno i tipici canederli natalizi ad Haus Sinner, con Jannik che non si tirerà indietro nell’aiutare il padre cuoco a preparare gli eventi di questi giorni. Ma come detto niente sgarri esagerati a livello culinario; al tennista basterà ricaricarsi con l’affetto dei suoi cari e con le cime innevate della Val Pusteria, qualche giorno per respirare prima di riprendere a pieno ritmo nella sua attività.

Da inizio gennaio Sinner partirà alla volta dell’Australia, dove come detto debutterà ufficialmente con l’edizione degli AO da detentore del titolo. Prima un paio di partite di beneficienza sempre in territorio australiano, giusto per riprendere confidenza con il GreenSet.