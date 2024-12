Tennis e maschilismo, l’ex campione senza mezzi termini: “Non è giusto pargarli allo stesso modo”

C’è un ex campione di tennis che si è espresso su un tema delicato di questo sport: ecco quali sono state le sue parole dirette.

Ci sono alcuni temi molto delicati da affrontare nei tempi odierni, specialmente quando si parla di sport. In effetti, si tratta di temi che trascendono la semplice attività sportiva e che rispecchiano alcuni valori della società moderna.

Ecco perché spesso alcuni espongono la loro opinione, adagiandosi verso il pensiero comune del politicamente corretto. Tuttavia, ci sono anche alcuni che esprimono un parere contrario alla massa.

È questo il caso di un ex campione di tennis che si è espresso su una questione molto importante di questa disciplina sportiva. L’ha fatto in modo schietto e senza usare mezze misure.

Ma di chi si tratta? E quali sono state le dichiarazioni che ha reso? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

L’amato ex campione di tennis che ha parlato direttamente di un tema comune

Si parla dell’ex numero tre del mondo nel tennis maschile, ovvero il russo Nikolay Davydenko. Il tennista non ha usato mezzi termini parlando della disparità economica tra uomini e donne nel tennis odierno. Per alcuni, le sue dichiarazioni sono al limite della follia mentre altri hanno condiviso quelle che sono state le sue parole su questa questione. Davydenko ha parlato durante la cerimonia di ritiro di una sua collega e connazionale, Elena Vesnina.

Le sue parole sull’argomento sono state: “Nei tornei di categoria 250, 500, 1000 è possibile che ci siano gli stessi premi, in quei casi posso anche capirlo. Ma quando parliamo di tornei dello slam, la cosa cambia, è completamente diverso. Le donne non giocano mai partite di cinque set, non giocano per così tanto tempo. Gli uomini lavorano e stanno in campo molto di più rispetto alle donne, non è giusto pagarli allo stesso modo“.

L’esempio di Serena Williams

Davydenko ha continuato con il suo pensiero portando come esempio Serena Williams, pluri-campionessa da record nel circuito WTA. A questo proposito ha dichiarato: “Per dire, Serena Williams ad esempio nel corso della sua carriera ha vinto certi tornei dello slam perdendo solo 10 game durante tutto il torneo. Non in un sola partita, dico in tutto il torneo! Ha vinto tantissimi set 6-0 o 6-1 senza nemmeno sudare o consumare energie, tanto era il suo dominio. Questo non succede mai tra gli uomini”.

Infine, l’ex campione ha concluso: “Ci sono giocatori che perdono 10 game solo nella prima partita, quando va bene, a volte vai al quinto set al primo turno e poi magari perdi, giocando per delle ore. Non puoi pagare donne e uomini allo stesso modo proprio per questo motivo”.