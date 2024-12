L’Inter va a Cagliari per allungare la striscia di vittorie. I sardi provano lo sgambetto

Quasi un testacoda quello che questa sera alla Unipol Domus di Cagliari vedrà di fronte i rossoblù padroni di casa e i nerazzurri dell’Inter. Gli isolani infatti sono attualmente al terzultimo posto della graduatori con 14 punti; mentre, i meneghini si trovano invece momentaneamente al terzo posto con 37 punti (ma con una gara in meno giocata). Una situazione di classifica che spiega perfettamente la differenza di valori in campo.

A rendere ancora più arduo il compito dei padroni di casa c’è anche il periodo di forma delle due squadra: se l’Inter arriva alla sfida col vento in poppa di quattro vittorie consecutive, la squadra di Davide Nicola non può dire altrettanto collezionato tre sconfitte nelle ultime quattro gare.

Servirà un super Cagliari…

Per trovare punti fondamentali nella corsa salvezza, questa sera servirà un super Cagliari. La formazione di mister Davide Nicola è già riuscita a mettere in difficoltà il Milan alla Domus, uscendo dal campo con un gran punto dopo il 3-3 firmato da Zappa. Tuttavia, in questo momento sembra in grande difficoltà, vittima di una serie di gravi errori individuali. Situazione che rende difficile immaginare la squadra sarda in grado di pareggiare come invece quella di Ranieri lo scorso anno a San Siro. Servirà un grande Cagliari per fermare un’Inter costantemente col piede sull’acceleratore alla ricerca del bis tricolore.

Inter, responsabilità e serenità

I nerazzurri si avviano a chiudere il 2024 con un’altra sfida contro una squadra di bassa classifica. La formazione di Simone Inzaghi prima di Natale aveva già avuto la meglio sul Como. Una gara in cui la formazione del tecnico piacentino ha dimostrato tutta la sua superiorità. Di fronte ad un Como ordinato, audace, gagliardo e sfrontato, i padroni di casa hanno creato diverse occasioni e, pur con le polveri bagnate, sono riusciti a segnare due reti. Col Cagliari servirà una prestazione simile per l’Inter, perché la squadra isolana nonostante il periodo di forma e la posizione in graduatoria si sono dimostrati una squadra aggressiva e grintosa, in grado di creare pericoli soprattutto in casa contro l’Atalanta, che infatti è riuscita a vincere solamente 0-1 con un super Carnesecchi tra i pali.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Wieteska, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Augello; Piccoli. All. Nicola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.