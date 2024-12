Hamilton in MotoGP, arriva la conferma: ci sono i contatti

La situazione che riguarda Lewis Hamilton e il mondo della MotoGP si fa sempre più concreta e interessante

Varie volte nel mondo dello sport ci sono state storie di atleti capaci di giocare ad alti livelli e vincere in più discipline. Spesso questo è capitato in America, dove gli sport nazionali sono parecchi e l’immenso talento di determinati sportivi ha reso possibile questa impresa.

Basti pensare a Michael Jordan, leggenda vivente del basket con una parentesi anche nel mondo del baseball. A livello ancora più alto ci sono stati Bo Jackson, unico atleta ad essere selezionato sia per l’All-Star Game della MLB (baseball) sia nella NFL (football americano) e Deion Sanders. Quest’ultimo è stato l’unico ad aver partecipato al Super Bowl e alle World Series sempre negli stessi sport.

Quello che sta succedendo nei motori non è proprio la stessa identica cosa, però in qualche modo si riflette su quelli che sono gli esempi fatti in precedenza ovvero una dinamica che vede in primo piano un grande sportivo passare dalle quattro alle due ruote.

La rivelazione: “Hamilton-MotoGp? Contatti concreti”

Da sempre un gigante nel settore, KTM rischia fortemente la bancarotta. I tre miliardi segnati in rosso nel bilancio hanno portato l’azienda austriaca a passare all’auto-amministrazione controllata, situazione che spesso preclude proprio il fallimento se non vengono garantiti gli aiuti necessari.

Purtroppo per la KTM non si tratta di un negativo gestibile senza ripercussione e questo porterà ad oltre 300 licenziamenti già pianificati e stipendi per oltre 3500 dipendenti garantiti sono fino al termine del 2024: sul futuro ci sono più ombre che luci.

Come detto, non si tratta di una situazione affatto facile e in questa corsa contro il tempo alla ricerca dei finanziatori è rispuntato il nome di una leggenda dell’automobilismo come Lewis Hamilton. Il nuovo pilota della Ferrari dopo anni alla Mercedes potrebbe essere il salvatore della KTM.

A confermare queste voci che fino a qualche tempo fa sembravano improbabile è proprio Pit Beirer, ex pilota di motocross e attuale direttore degli sport motoristici per l’azienda motociclistica KTM. Dopo aver smentito le voci che vedrebbero KTM fuori dagli interessi sportivi, Beirer ha commentato le indiscrezioni su Hamilton.

“Tutto quello che posso dire – ha rivelato Pit Beirer – è che ci sono stati contatti con i rappresentanti di Hamilton. Ci sono state conversazioni interessanti. Non è un segreto che sia interessato alla MotoGP e stia pensando di avere una propria squadra”.

Naturalmente non è tutto rosa e fiori dato che esistono alcuni conflitti interni che potrebbero ostacolare un affare che necessita di essere chiuso nel minor tempo possibile. Uno degli intralci è legato allo sponsor poiché Monster Energy, legato a Hamilton, va in conflitto con Red Bull, associato a KTM.

Bisognerà in tal caso trovare una sorta di accorto per ovviare a questi problemi, in modo tale da realizzare uno dei sogni di Hamilton ovvero l’interessa per la MotoGP. Già lo scorso luglio sembrava fatta per l’investimento nel Team Gresini, salvo poi saltare sul più bello.

Stavolta c’è più concretezza ma soprattutto una maggior fretta nel voler chiudere. E le dichiarazioni recenti di Hamilton non lasciano dubbi: “Ho iniziato investendo nei Broncos e sono interessato anche alla crescita della MotoGP”.