Juve, Motta mastica amaro: “Dovevamo chiudere la partita”

Thiago Motta mastica amaro dopo il pari contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole a Sky: “L’idea era continuare ad attaccare per cercare il terzo gol e non mettersi indietro. Oggi era da vincere, fare il terzo gol e chiudere la partita. Non l’abbiamo fatto e abbiamo lasciato gli avversari in gara. Ingenuità difensiva? Mi concentrerei su altro e non su questo. L’energia sul campo si è vista, ma mi concentro sul fatto che non l’abbiamo chiusa. Era da chiudere per poi gestirla. Dietro abbiamo concesso, la Fiorentina ha qualità ma ha tirato pochissime volte. Avremmo meritato di più, ma alla fine conta il risultato e non siamo stati capaci di chiuderla”.

Sulle prossime gare: “Penso partita per partita, oggi abbiamo avuto tanti momenti buoni in cui abbiamo fatto molto meglio di loro. Dovevamo chiuderla. E’ mancato il terzo gol”.

“Abbiamo fatto altre partite in cui eravamo andati in vantaggio, come contro il City, gestendo bene con compattezza. Oggi era da vincere, dovevamo cercare il terzo gol e chiuderla. Se ti chiudi diventa difficile gestirla. Thuram? Noi vogliamo ragazzi come lui, Manu, Francisco, Koop, Savo: giocatori che attaccano gli spazi. Questi ragazzi possono trascinare tanti altri per interpretare al meglio i prossimi impegni. Sfortuna? Non ci credo, sicuramente dobbiamo migliorare la precisione perché abbiamo creato e potevamo fare meglio in fase realizzativa.”.