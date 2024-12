Atalanta su Frendrup, ma ci sono delle alternative

Morten Frendrup è il principale obiettivo per il centrocampo dell’Atalanta a gennaio. Il giocatore, molto apprezzato da Gasperini, è considerato il possibile erede di De Roon. Tuttavia, dopo i colloqui iniziali con la vecchia proprietà, le trattative si sono arenate a seguito del cambiamento societario. Il Genoa, infatti, non sembra intenzionato a cederlo durante la finestra di mercato invernale. L’Atalanta potrebbe arrivare a offrire 20 milioni di euro più bonus, oppure proporre una contropartita per soddisfare la richiesta di 25 milioni. Tuttavia, se il prezzo rimarrà troppo elevato, la Dea esplorerà altre opzioni. Frendrup, comunque, resta un obiettivo importante per il club bergamasco, che lo considera anche per il futuro, a meno che non si inneschino aste che non piacciono alla famiglia Percassi. Nel frattempo, l’Atalanta ha monitorato anche altri profili: Warren Bondo, giovane talento del Monza seguito anche da Milan e Lazio, e Tomas Suslov, centrocampista offensivo classe 2002 del Verona, entrambi considerati possibili rinforzi per il centrocampo. Gli sviluppi delle trattative saranno da seguire con attenzione nelle prossime settimane.