Drammatico incidente: “Choc al cervello” – Sportitalia.it

Molti tifosi non si aspettavano di chiudere l’anno con una brutta notizia di tale portata. L’incidente è avvenuto qualche giorno fa e ha lasciato tutti col fiato sospeso, compresi alcun presenti che non hanno potuto trattenere le lacrime.

In molti hanno temuto il peggio dopo l’accaduto. Gli incidenti sportivi di per sé destano preoccupazioni, ma quando ad essere coinvolto è un organo così delicato come il cervello l’apprensione aumenta esponenzialmente. Sono stati molti gli incidenti nel 2024, ma non si può dimenticare quanto avvenuto ad ottobre sul ghiacciaio in val Senales. La giovanissima sciatrice Matilde Lorenzi, promessa della Nazionale Italiana, ha subito un grave incidente sulla pista Grawand G1 e dopo essere stata trasportata in ospedale è accaduto il peggio: dopo circa 24 ore di coma profondo la ragazza è deceduta.

Anche in quel caso fu un forte impatto alla testa ad aver provocato le nefaste conseguenze. Quanto accaduto alla ragazza torinese ha molte somiglianze con l’incidente di pochi giorni fa, con cui lo sciatore e campione francese ha dovuto fare i conti dopo un volo terrificante durante la Coppa Del Mondo di Bormio. Lo sportivo fu campione su questa pista proprio un anno fa.

Incidente Sarrazin, parla il neurologo: “Ematoma subdurale”

Sono stati attimi di paura per gli amanti dello sci e di tutto lo sport. Durante l’ultima prova cronometrata di Bormio, il campione francese Cyprien Sarrazin ha perso il controllo degli sci ed è letteralmente volato per molti metri, fino a ruzzolare sul manto nevoso per poi terminare la violenta discesa sulle reti protettive a bordo pista. Lo sciatore ha subito un forte impatto alla scatola cranica, perdendo i sensi per qualche istante e richiamando subito l’attenzione dei soccorsi.

Fortunatamente l’elisoccorso è arrivato in maniera tempestiva, trasportando Sarrazin in ospedale per essere sottoposto a un intervento chirurgico molto delicato. L’esito degli esami ha evidenziato un ematoma subdurale, sul quale si è soffermato il neurologo Jean Chazal: “Il trauma subito, di grande violenza, per il passaggio da una velocità rapidissima ad uno stop completo, ha generato uno shock al cervello tale da lacerare le vene sulla sua superficie”. Alla fine tutto è andato per il meglio e le preoccupazioni sono state affievolite dal comunicato ufficiale della Federazione Francese di Sci:

“Dopo l’intervento di venerdì sera all’ospedale di Sondalo, vicino a Bormio, Cyprien Sarrazin è sveglio e cosciente. Le sue condizioni sono stabili. Sarà tenuto sotto osservazione per un periodo indefinito, afferma il dottor Stéphane Bulle, medico della squadra francese di sci alpino”