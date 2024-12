Esclusiva SI – Hysaj può lasciare la Lazio: c’è il Lecce

Elseid Hysaj, terzino destro albanese della Lazio, potrebbe presto lasciare la Capitale per intraprendere una nuova avventura in Serie A. Nonostante il contratto con il club biancoceleste sia valido fino al 30 giugno 2026, le ultime indiscrezioni di mercato suggeriscono che il giocatore potrebbe trasferirsi in prestito altrove nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, c’è l’interesse del Lecce, che sta cercando un terzino destro di esperienza per rinforzare la sua rosa, si è fatto sempre più concreto nelle ultime ore.

Un nuovo capitolo per Hysaj

Hysaj, arrivato alla Lazio nel 2021 dopo aver passato gran parte della sua carriera al Napoli, non ha mai fatto parte del nuovo progetto targato Marco Baroni. Il terzino albanese ai margini della rosa biancoceleste ha faticato a trovare un posto fisso tra i titolari, complice la forte concorrenza nel reparto difensivo della Lazio. La possibilità di trasferirsi in una squadra come il Lecce potrebbe rappresentare un’opportunità per rilanciarsi.

In ogni caso, il futuro di Elseid Hysaj presto sarà in una nuova realtà.