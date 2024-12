Fiorentina, inizio di 2025 con i botti non solo in campo

Dopo 2 ko consecutivi la Fiorentina torna a sorridere. I viola impattano 2-2 in rimonta contro la Juventus all’Allianz Stadium con le reti di Kean e Sottil. Fiorentina che ripartirà anche dal mercato in uscita Biraghi e Martinez Quarta, in entrata Spinazzola e Folorunsho.

Fiorentina, dal campo al mercato

Ripartire dal pari dallo Stadium per iniziare nel modo migliore il 2025. In casa Fiorentina si vuol provare a dare continuità ad una prima parte di stagione quasi da incorniciare. Le 8 vittorie consecutive hanno fatto sognare il pubblico gigliato. L’ultimo mese ha visto un calo dei risultati con prestazioni altalenanti ma il 2-2 contro la Juventus condito con il ritorno al gol su azione di Kean che mancava dalla Coppa Italia contro l’Empoli fanno ora ben sperare in vista del nuovo anno. Un nuovo anno che inizierà subito con i botti, al Franchi infatti arriverà il Napoli capolista avversario ostico ma non imbattibile, con i ragazzi di Palladino che sognano il colpaccio dopo aver già battuto in casa Lazio, Milan e Roma. Una Fiorentina che ha perso negli scontri diretti solo lontano dal Franchi con Atalanta e Bologna e che vorrà tornare al successo in casa che manca in Serie A dal match con il Cagliari. Una Fiorentina attiva anche sul mercato con Biraghi che lascerà Firenze con possibile destinazione Napoli, con Spinazzola che potrebbe fare il percorso inverso. Attenzione poi a Folorunsho sempre dagli azzurri che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni. In uscita poi sempre più concreto il ritorno al River Plate dalla viola del “Chino” Martinez Quarta….