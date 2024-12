Juve, un 2024 all’insegna della X: altra occasione sprecata

Ennesima disattenzione nel finale, ennesimo pareggio per la Juventus. La serie di risultati a metà per i bianconeri è davvero lunghissima e in campionato la banda di Motta non è riuscita a superare la Fiorentina al termine di una prestazione che era stata tutto sommato positiva.

Ma trovare l’acuto vincente non è stato sufficiente, i bianconeri si sono fatti rimontare due volte soprattutto con la scivolata di Cambiaso determinante in chiave negativa.

La partita è stata divertente, la Fiorentina ha ribattuto colpo su colpo. Ma ancora una volta la Juventus si è buttata via. E ora i pareggi iniziano a essere davvero troppi.

La proiezione adesso è sulla Supercoppa: ad attendere la squadra di Motta c’è il Milan venerdì sera. Il 2024 non è finito di certo nel migliore dei modi, ora c’è spazio e tempo per ripartire all’insegna della brillantezza. Trovando equilibrio tra le due fasi e soprattutto gestendo questa serie di pareggi esagerata per una formazione come la Juve che punta al massimo.