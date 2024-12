Leclerc-Hamilton non possono coesistere: annuncio choc in F1!

Charles Leclerc e Lewis Hamilton si apprestano a cominciare la nuova stagione in Formula 1 da compagni di team: arriva però un sinistro annuncio sul loro feeling

Il Mondiale del 2025 porterà una ventata di novità, specialmente in Ferrari, probabilmente il team maggiormente stravolto rispetto il 2024. Varie innovazioni non solo all’interno del team, degli ingegneri, della vettura e soprattutto per una delle due monoposto che passerà da Carlos Sainz a Lewis Hamilton. L’intenzione da parte di Vasseur per tutti questi cambiamenti è sicuramente quello di portare la scuderia italiana a tornare a vincere un titolo mondiale dopo più di un decennio.

Lo fa affiancando ad un migliorato Charles Leclerc, forse mai come questa volta pronto a vincere un titolo, il recordman sette volte iridato. Arriva alla “Rossa” proprio per cercare di conseguire l’ottava gioia in carriera che vorrebbe dire record assoluto, staccando un certo Michael Schumacher che proprio in Ferrari ebbe il suo boom. Non sarà comunque semplice dover far fronte a diversi rivali agguerriti come Verstappen, Norris, Russell e tutti gli altri nomi di punta di Red Bull, Mercedes e McLaren.

Leclerc-Hamilton, rapporto difficile: arriva l’annuncio

La domanda che si fanno molti appassionati è: riusciranno i due a coesistere? O finiranno per pestarsi i piedi l’un l’altro? Secondo l’ultimo annuncio choc, la risposta è un secco “no”! I due rischiano di diventare un problema per la Ferrari, volendo primeggiare prima di tutto sull’altro.

Lo ha asserito il team principal della Red Bull, Christian Horner. Chiaro come nel suo intento ci sia anche quello di mettere pressione alla scuderia rivale, forse la principale candidata ad interrompere il dominio assoluto di Verstappen, ancor più della McLaren e di Norris. Il dirigente del team di Milton Keynes, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a a talkSPORT, dicendo la sua senza troppi peli sulla lingua.

“Nel calcio giocare con due punte di peso non funziona” è la similitudine con il quale approccia il suo discorso. “Un team come la Ferrari così facendo avrà due piloti che si toglieranno i punti a vicenda per primeggiare. Bisognerà sostenere entrambi ma questo può essere un motivo di divisione all’interno della squadra”, taglia corto Horner.

Quello che avviene alla Red Bull, invece, è l’esatto contrario: “Avremo Lawson che affiancherà Verstappen ma si tratterà di un aiuto per l’olandese. La gerarchia è ben precisa e delineata e noi ci aspettiamo che Max vinca. Si tratta di comunicazione e di essere chiari con i piloti, abbiamo fatto scelte nette” è la chiosa del suo discorso. Vedremo se alla fine del 2025 quale dei due sarà stato l’approccio vincente.