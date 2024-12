Esclusiva SI – Salernitana, in panchina arriva Breda

Roberto Breda è ormai a un passo dal diventare il nuovo allenatore della Salernitana. I dettagli finali dell’accordo sono in fase di definizione, ma il contratto fino a giugno, con opzione per il prolungamento, è già stato concordato. Inoltre, Breda dovrebbe arrivare a Salerno tra giovedì e venerdì. La decisione è stata presa indipendentemente dalla questione riguardante il direttore sportivo (Petrachi, anche lui in discussione) e segna un nuovo cambiamento sulla panchina granata in una stagione particolarmente difficile.

Breda subentra a Colantuono. Ma il tecnico ex Ternana aveva già allenato la Salernitana nella stagione 2010/11. Inoltre, a Salerno aveva anche chiuso la sua carriera da calciatore.