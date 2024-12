Juventus, finito il ciclo Danilo: testa alla Supercoppa

Tre pareggi 2-2 nelle ultime 4 partite, la Juventus ha vinto soltanto a Monza. I bianconeri sono ora pronti per affrontare la Supercoppa e il Milan. Obiettivo iniziare al meglio il 2025 dopo non aver finito altrettanto il 2024 con il pari contro la Fiorentina. Subito novità in casa bianconera, è infatti finita con Danilo con il brasiliano, ex capitano che non sarà presente in Arabia per la Supercoppa.

Juventus, è finita con Danilo: inizia il 2025

Tra Danilo e la Juve è finita e non lo si può definire neanche un fulmine a ciel sereno. Tra il difensore e Thiago Motta non è mai scattata la scintilla, è rimasto ai margini e ha perso tutta la centralità che aveva caratterizzato i suoi anni in bianconero. Il brasiliano non partita per la Supercoppa in Arabia e si allenerà fuori rosa in attesa di sviluppi sul mercato. C’è il Napoli sulle sue tracce ma alla Continassa vorrebbero monetizzare un minimo la cessione e temporeggiano, mentre Conte vorrebbe subito il giocatore. La Juve detta i tempi e la linea per il momento, pur avendo necessità di risparmiare l’ingaggio del brasiliano per intervenire sul mercato con un altro difensore prima possibile. Intanto la scelta di mettere fuori rosa il capitano, com’era successo nell’estate 2023 con Bonucci: ci sarebbe potuto essere un finale migliore tra Danilo e la Juve ma evidentemente non c’erano più le condizioni per forzare la convivenza.

Giovanni Albanese