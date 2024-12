Sinner, “squalifica di due anni”: è caos

Jannik Sinner non si starà godendo le vacanze in montagna dopo aver appreso la notizia. Il caso Clostebol torna perentoriamente a minacciare la sua fantastica carriera.

Parlando in termini prettamente sportivi Jannik Sinner ha vissuto un anno impeccabile, inanellando come sempre una serie di vittorie e premi che lo hanno saldamente proiettato al primo posto nel ranking ATP singolare. Non ci sono solo gli Australian Open e gli US Open nel palmares 2024 del tennista altoatesino, bensì 9 trofei se contiamo anche la Coppa Davis con la Nazionale Italiana. Una serie fantastica di vittorie che migliora decisamente il tabellino di marcia del 2023, ma parallelamente Sinner è stato coinvolto in un intricato caso di doping. Nella prima metà dell’anno infatti, in aprile, a seguito di alcune cure applicategli dal fisioterapista, Jannik è risultato positivo al Clostebol, principio contenuto (in questo caso) nella pomata che gli fu applicata per una ferita.

L’accaduto ha destato scandali anche nel mondo sportivo extra tennistico, basti pensare ad alcuni esimi colleghi che hanno rimarcato come la sua assoluzione fosse iniqua nei confronti di alcuni atleti che in passato hanno ricevuto pene molto severe. Il caso Battaglino ha tenuto banco perché egli fu squalificato fino al 2027 per l’assunzione involontaria dello stesso medicinale, ma la differenza risiede principalmente nelle prove presentate dai due tennisti. Sinner ha prodotto prove significative con tanto di testimoni, nel caso di Battaglino invece non si è riusciti neanche a rintracciare il fisioterapista che aveva applicato l’unguento. Allo stato attuale però, rimane in piedi il ricorso presentato dalla WADA nei confronti di Sinner, pertanto il 2025 si preannuncia un anno ancor più difficile di quello precedente per il numero uno al mondo.

Caso Clostebol, Sinner rischia due anni di squalifica

L’Agenzia Mondiale Antidoping non ha preso bene l’assoluzione di Jannik Sinner dopo l’assunzione involontaria del Clostebol, tanto che si è appellata al Cas per rivedere la sentenza. A poche settimane dall’apertura della nuova stagione (Australian Open), le preoccupazioni di Sinner sono molte e nell’eventualità che venga accolto l’appello della WADA, il tennista potrà fare a sua volta ricorso. L’Agenzia chiede una squalifica da quantificare tra i 12 e i 24 mesi, in quanto la pena sarebbe uniforme alle decisioni prese in passato contro altri atleti in casi simili.

Poi ci sono da considerare le conseguenze che scaturirebbero da un’eventuale squalifica di Sinner, oltre alla bagarre giudiziaria che rischia di durare almeno un altro anno e mezzo. Di certo il tennis senza il numero uno al mondo perderebbe molto in prestigio e competitività, a beneficio di un Alcaraz che non avrebbe praticamente rivali con cui misurarsi adeguatamente. Nel frattempo vedremo se Jannik Sinner riuscirà a mettere da parte le vicende extra campo e a portare a casa un altro trofeo.