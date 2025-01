Atalanta, dopo l’Europa League il sogno Supercoppa: Gasp cerca riscatto contro Inzaghi

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, sogna in grande, nella conferenza stampa pre-gara e lancia la sfida all’Inter dopo la vittoria dell’ultima Europa League. I nerazzurri vogliono stupire in un torneo che hanno raggiunto dopo la finale di Coppa Italia dello scorso anno contro la Juventus. Miglior formazione possibile per il club del Presidente Percassi che non avrà a disposizione in Supercoppa Italiana né Scamacca, né Cuadrado e Retegui.

LE PAROLE DI GASPERINI SULL’INTER

“L’Inter è stata la squadra più forte negli ultimi 3 anni, sono cresciuti tantissimo. Nelle ultime partite abbiamo avuto delle difficoltà contro di loro, dobbiamo rimanere in partita perché l’Inter in vantaggio è una squadra difficilissima da affrontare”.

“Sarà un modo per me per testare la rosa, per vedere quanto è competitiva contro una squadra come l’Inter. Poi magari avvicinandoci alla partita conterà anche il risultato. Ma in campionato ci aspettano Udinese, Juventus e Napoli in una settimana”

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL’ATALANTA

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Bellanova, de Roon, Éderson, Zappacosta; Pašalić; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.