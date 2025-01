Djokovic non lo nasconde: tira in ballo ancora Sinner

Il serbo ha un pensiero fisso e dopo le bordate sul caso doping torna a parlare lanciando un messaggio anche al numero 1 al mondo

Già in campo Novak Djokovic. Non ha perso tempo il serbo in questo inizio di 2025, scegliendo di avvicinarsi agli Australian Open disputato l’ATP 250 di Brisbane, al contrario di quanto deciso invece da Sinner e Alcaraz.

L’ex numero 1 al mondo è stato già eliminato in doppio, giocato insieme a Nick Kyrgios con il quale ha condiviso anche alcune riflessioni sul tema antidoping. Le recenti parole di Djokovic sull’argomento hanno fatto rumore con il serbo che ha dato ragione all’australiano nella battaglia per l’uniformità di giudizio e sottolineato come alcuni tennisti meno famosi di Sinner hanno pagato sanzioni pesanti senza neanche essere risultati positivi ai test antidoping.

Punto di vista che, ad ogni modo, non può assolutamente essere considerato un attacco all’italiano, anche tenendo in considerazione che nelle stesse dichiarazioni Djokovic ha spiegato di conoscere molto bene Sinner e di essere convinto che non abbia alcuna colpa in quanto accaduto. Proprio al 23enne altoatesino è rivolto un altro messaggio che il serbo ha voluto lanciare. Un vero e proprio guanto di sfida in attesa che la stagione entri nel vivo.

Djokovic avvisa Sinner: messaggio anche ad Alcaraz

Sinner ed Alcaraz sono i due tennisti indicati come coloro che raccoglieranno l’eredità dei big three. Due hanno già detto addio al tennis, con Federer e Nadal che hanno chiuso le loro immense carriere, mentre Djokovic non ha alcuna intenzione di abdicare, non adesso per lo meno.

Eccolo allora già in campo in Australia e pronto a giocarsi la possibilità di trionfare ancora a Melbourne come già accaduto altre dieci volte nel corso della sua carriera. Un Djokovic convinto di poter far bene e desideroso di dimostrare di potersela giocare anche con i più giovani talenti: “Non punto a cambiare totalmente il mio gioco, ma cerco di migliorare. Ci sono aspetti che non tutti vedono – le sue dichiarazioni – come la posizione in campo, la transizione, la tattica. Voglio prepararmi per competere, costi quel che costi, con i più giovani“.

Facile intuire un riferimento proprio ad Alcaraz e Sinner, i due maggiormente accreditati per la vittoria agli Australian Open 2025 e che già si sono divisi equamente gli Slam lo scorso anno. Entrambi sono stati messi in guardia da Novak Djokovic: dovranno fare i conti ancora con lui se vogliano continuare a vincere.