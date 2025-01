F1, la Ferrari riscalda i motori: il bilancio del 2024 e le speranze per il nuovo anno

A marzo l’inizio della nuova stagione di Formula 1: intanto la Ferrari aspetta Lewis Hamilton in scuderia.

La stagione di F1 2024 per la Ferrari non è di certo tra quelle da cancellare, tutt’altro. Nonostante diversi e continui alti e bassi, la scuderia rossa può comunque dichiararsi contenta per quanto raccolto. Charles Leclerc si è espresso in merito e, nonostante abbia sottolineato una partenza davvero in salita, ha messo in evidenza quanto il team di Frédéric Vasseur sia stato fondamentale per la riuscita di una stagione già ai nastri di partenza complicata.

Proprio il pilota monegasco ha dichiarato di aver speso davvero tanto in questa stagione ma anche di aver dato tutto nonostante non avesse la vettura più veloce. Decisiva, perciò, l’unione del gruppo e le prestazioni di Carlos Sainz che ha salutato la Ferrari dopo aver trascorso ben 3 anni per accasarsi alla Williams. Il bilancio del 2024 è positivo sicuramente per un motivo mentre le speranze per il futuro si riferiscono ad un nome ben specifico: Lewis Hamilton.

Sainz dice addio, si avvicina il momento di Hamilton

La Rossa può sicuramente esser soddisfatta per aver ottenuto una posizione davvero di rilievo nella classifica costruttori, davanti addirittura alla Red Bull. In tal senso, i due piloti della Ferrari hanno potuto giovare di ciò e hanno potuto tagliare dei record molto importanti: tra questi, i trionfi di Leclerc a Monza ed a Monte Carlo.

Intanto Sainz nei giorni scorsi ha detto addio alla Ferrari, rilasciando parole davvero emozionanti che hanno riassunto la sua avventura nel mondo Ferrari soprattutto sul piano emotivo. Lo spagnolo non ha nascosto tutto il suo orgoglio di aver rappresentato il marchio italiano e ciò lo dimostra: “Mi fermo e penso: ‘Guarda, è stato fantastico, ero uno di loro e ne faccio parte'”. Un vero e proprio passaggio di consegna a Lewis Hamilton, su cui le aspettative sono altissime. L’ex Mercedes potrà fare come Vettel: debuttare prima della preparazione del Bahrein, a Fiorano presumibilmente a febbraio per presentarsi alla tifoseria a bordo di una monoposto degli anni precedenti.

Il 2025 del sette volte campione del mondo sarà caratterizzato da un connubio antitetico: da una parte la motivazione e soddisfazione di aver realizzato il sogno di difendere la scuderia Ferrari, dall’altra tutta la pressione che ovviamente ciò comporta. Il nuovo anno dovrà necessariamente essere decisivo per il futuro della Ferrari che vuole guardare il passato in maniera positiva con la speranza di scrivere una pagina di storia molto più bella ed emozionante nel 2025.